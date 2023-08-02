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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Рубль слабо активен к доллару и юаню на старте торгов под влиянием противоречивых сигналов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не проявил заметной активности с учетом противоречивых сигналов с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,52 руб./$1 (+18,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 74,2 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2 коп. - до 12,86 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", изменения рубля оказались незначительными на старте торгов на фоне влияния противоречивых факторов. На фондовых площадках наблюдается заметный пессимизм в отношении рисковых активов, что оказывает давление на нацвалюту, однако противовесом выступает сырьевой рынок. Цены на нефть эталонных марок активно растут после небольшой просадки в ходе предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,66 за баррель, что на 0,88% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,14 за баррель, что на 0,95% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду преобладает пессимистичный настрой: китайский CSI 300 снижается на 0,70%, японский Nikkei 225 ослабел на 2,06%, гонконгский Hang Seng падает на 1,97%, южнокорейский Kospi опустился на 1,47%, австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,89%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,45%.

Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Инвесторы, по всей видимости, взяли передышку и находятся в острожном настроении после того, как рынок акций вырос по итогам июля, завершив "в плюсе" пятый месяц подряд, чего не происходило уже два года, отмечает MarketWatch. С начала года S&P 500 увеличился на 19,5% и закончил торги в понедельник на максимуме за 16 месяцев. Во вторник Dow Jones поднялся на 0,2%, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,3-0,4%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 46,4 пункта по сравнению с 46 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали более существенного подъема индекса - до 46,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже девять месяцев подряд.

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