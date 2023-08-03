СПБ биржа до конца года допустит к торгам еще 100 ценных бумаг с листингом в Гонконге

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" собирается до конца текущего года увеличить число торгуемых ценных бумаг с листингом на Гонконгской бирже примерно на 100, сообщил гендиректор площадки Роман Горюнов.

"ETF мы будем расширять, поскольку видим спрос. Плюс расширение гонконгских бумаг тоже, как мы и обещали, будем продолжать", - сказал Горюнов в эфире "БКС Live".

Он отметил, что ликвидность гонконгских бумаг пока несопоставима с американскими. "Но там есть объективные причины, потому что экономически достаточно дорогое удовольствие торговать гонконгскими бумагами из-за наличия гербового сбора. Кстати, в отличие от торгов непосредственно акциями, в ETF нет гербового сбора, и там, соответственно, стоимость транзакций существенно ниже, чем в самих акциях", - заметил Горюнов.

"Список мы, естественно, будем расширять, будем накапливать ликвидность постепенно. Еще где-то 100 мы собираемся (до конца года добавить - ИФ)", - отметил гендиректор.

По его словам, биржа также размышляет над необходимостью запуска торгов акциями турецких компаний. Отвечая на вопрос о возможности появления на площадке иранских бумаг, Горюнов сказал, что пока таких планов нет.

Биржа также не планирует размещать свои акции на зарубежных площадках. "В целом работа нерезидентов с российскими активами сейчас, мягко говоря, затруднена, поэтому особого смысла в размещении на иностранных биржах не видим сейчас", - пояснил Горюнов.

В декабре 2022 года он говорил, что "СПБ биржа" запланировала к концу 2023 года увеличить количество торгуемых акций с листингом на Гонконгской бирже до 500.

Сейчас на площадке торгуются 115 таких акций. Кроме того, в июле биржа запустила торги ценными бумагами восьми ETF с первичным листингом на Гонконгской бирже, которые доступны неквалифицированным инвесторам.