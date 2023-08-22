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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"СПБ биржа" продлит торги гонконгскими бумагами до полуночи с 28 августа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 28 августа увеличит время торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже до 00:00 по Москве, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Сейчас торги такими акциями и ETF завершаются в 18:00 по Москве. Таким образом, продолжительность торговой сессии по гонконгским бумагам достигнет 16 часов (с 08:00 до 00:00).

Такое решение биржа объясняет увеличением спроса на данные инструменты и запросом от участников торгов.

Расчёты по гонконгским бумагам по-прежнему будут проходить на второй торговый день (Т+2).

Ликвидность торгов на "СПБ бирже" после завершения торговой сессии на Гонконгской бирже (с 11:00 до 00:00 по Москве) будут поддерживать маркетмейкеры.

СПБ биржа Гонконгская биржа
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