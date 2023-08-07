Поставки СПГ в Европу оказались на минимальных уровнях с февраля 2022 года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Поставки регазифицированного сжиженного приемного газа с приемных терминалов в европейскую газотранспортную сеть с начала августа находятся на минимальном уровне с февраля 2022 года.

Этому способствует экономия топлива в регионе, заблаговременное достижение высоких уровней хранения и сильная выработка ВИЭ.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на понедельник в объеме 42 млн куб. м. В воскресенье показатель был 42,1 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что российский газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42 млн куб. м на 7 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

С начала месяца ветряки обеспечили в среднем 19% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2022 года их вклад был 10%, в июле 2023-го - 14%.

Спотовая цена газа в Европе в пятницу потеряла 4%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $325 за тысячу кубометров. В понедельник с утра цена выросла до $330.

Увеличивается разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $391; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $333.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 87,1% - это на 14 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 5 августа (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,3 процентного пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности в течение всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа средняя загрузка составляет лишь 49%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 0,4 млрд куб. м - это в два раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 62%, что на 12 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.