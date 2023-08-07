Фьючерсы на индексы США дорожают после потерь прошлой недели

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на фондовые индексы в понедельник восстанавливаются после потерь прошлой недели.

S&P 500 и Nasdaq за минувшую неделю потеряли 2,3% и 2,8% соответственно, что стало максимальным недельным падением с марта.

Инвесторы смотрят на корпоративную отчетность за второй квартал, поскольку каких-либо важных экономических публикаций на первый рабочий день недели не запланировано.

Около 84% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, уже опубликовали квартальные показатели. В 79% случаев прибыль в расчете на акцию превысила консенсус-прогнозы, по данным FactSet.

Федеральной резервной системе, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для того, чтобы замедлить темпы роста потребительских цен, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман.

"Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для возврата инфляции на траекторию, которая ведет к целевым 2%", - сказала она.

Федрезерв поднял базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта в июле, теперь ее диапазон составляет 5,25-5,5% годовых. Ставка находится на максимуме с 2001 года. При этом глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что решения о ставке будут приниматься на каждом заседании отдельно.

Боуман сказала, что поддержала решение повысить ставку в июле и что она хочет увидеть больше признаков устойчивого снижения инфляции.

Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, завершила второй квартал с чистой прибылью за счет повышения стоимости инвестиционного портфеля. Операционная прибыль, которая не учитывает доходы/потери от инвестиций и считается более показательной, увеличилась на 6,7% и превысила $10 млрд. Котировки акций компании класса "В" растут на 1,3% в ходе предварительных торгов.

Бумаги Lucid Group, выпускающей электромобили класса "люкс", дорожают на 0,9% после того, как компания объявила о снижении цен на седаны Air в рамках специальной акции.

Производитель продуктов питания Campbell Soup Co. достиг соглашения о покупке конкурирующей Sovos Brands Inc. за $2,7 млрд, или по $32 за акцию. При этом бумаги Sovos на закрытие прошлой сессии стоили $18,02. Между тем в понедельник их цена взлетела более чем на 25%, в то время как стоимость Campbell Soup опускается на 1,7%.

Акции Tyson Foods рухнули в цене на 7%. Производитель продуктов питания в апреле-июне зафиксировал чистый убыток и сократил выручку, а также получил скорректированную прибыль хуже ожиданий экспертов.

Котировки сентябрьских фьючерсов на индекс Standard & Poor's 500 к 15:20 по Москве увеличились на 0,2% и составляли 4506,25 пункта, на индекс Dow Jones - на 0,1%, до 35196 пункта. Цена фьючерсов на индекс Nasdaq 100 на сентябрь выросла к этому времени на 0,3% - до 15397,25 пункта.