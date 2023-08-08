Рубль возобновил снижение к доллару и стабилен к юаню на Московской бирже

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Доллар США растет, юань почти стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль после кратковременного укрепления в рамках коррекции вернулся к падению под давлением негативных факторов, в том числе дисбаланса между спросом предложением иностранной валюты.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,58 руб./$1 (+30 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 99,18 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,8 коп. - до 13,23 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта вернулась к нисходящему тренду после недолгой коррекции в конце предыдущих торгов. Позиции рубля остаются неустойчивыми с учетом ухудшения показателей внешнеторгового баланса. Не исключено очередное обострение спроса на валюту со стороны спекулятивно настроенных игроков.

Возобновившиеся после небольшого перерыва позитивные сигналы с нефтяного рынка не смогли сдержать снижение рубля. Рост нефтяных котировок пока незначительный. Единого настроя инвесторов к рисковым активам на глобальных рынках не наблюдается.

Трейдеры оценивают последние заявления члена совета управляющих Федрезерва США Мишель Боуман, которая заявила, что, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для возврата инфляции к целевым уровням. Федрезерв поднял базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта в июле, теперь ее диапазон составляет 5,25-5,5% годовых. Ставка находится на максимуме с 2001 года. Боуман сказала, что поддержала решение повысить ставку в июле и что она хочет увидеть больше признаков устойчивого снижения инфляции.

В июне темпы роста потребительских цен в США замедлились до 3%. Июльский отчет будет опубликован в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на рост цен на 3,3%.

"Недавние данные о снижении инфляции были позитивным сигналом, но я буду ждать последовательных свидетельств о том, что инфляция твердо встала на путь снижения к нашей цели в 2% при принятии решения о дальнейшем повышении ставки и о том, как долго ставка должна оставаться на ограничительном уровне", - заявила Боуман.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,44 за баррель, что на 0,12% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,06 за баррель, что на 0,15% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник торгуются без единой динамики: китайский CSI 300 почти не меняется, показывая рост на 0,07%, японский Nikkei 225 растет на 0,35%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,28%, южнокорейский Kospi снижается на 0,09%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,13%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся 0,32%.

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник уверенным подъемом после существенных потерь на прошлой неделе. S&P 500 и Nasdaq за минувшую неделю потеряли 2,3% и 2,8% соответственно, что стало максимальным недельным падением с марта. Dow Jones опустился на 1,1%.

Инвесторы смотрели на корпоративную отчетность за второй квартал, поскольку каких-либо важных экономических публикаций на первый рабочий день недели запланировано не было. Около 84% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, уже опубликовали квартальные результаты. В 79% случаев прибыль в расчете на акцию превысила консенсус-прогнозы, по данным FactSet. При этом средний показатель за последние пять лет составляет 77%, за десятилетие - 73%.