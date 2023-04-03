Российское представительство Hyundai в 2022 году снизило выручку вдвое

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российское представительство южнокорейского автоконцерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор СНГ") в 2022 году вдвое снизило выручку по РСБУ, почти двукратно нарастив чистую прибыль, следует из отчетности компании.

Оборот российской "дочки" автопроизводителя сократился с 224,3 млрд руб. до 112 млрд руб. В частности, выручка от продаж автомобилей – с 208,8 млрд руб. до 93,5 млрд руб., запчастей – с 11,4 млрд руб. до 9 млрд руб. В то же время увеличилась выручка от продаж автомобилей с пробегом (с 1,8 млрд руб. до 6,9 млрд руб.) и от передачи машин в аренду (с 1,2 млрд руб. до 1,5 млрд руб.)

Себестоимость продаж компании упала с 204,1 млрд руб. до 89,9 млрд руб.

Коммерческие расходы "дочки" Hyundai в РФ были снижены с 8,9 млрд руб. до 4,2 млрд руб. "Такое снижение обусловлено существенным сокращением расходов на рекламу и транспортно-логистических расходов. В связи с производственным и логистическим кризисом поставки осуществлялись на минимальном уровне, что повлекло значительное снижение товарных стоков и, как следствие, общество было вынуждено приостановить рекламные кампании, акции и мероприятия, направленные на продвижение автомобилей на российском рынке", - отмечает компания.

Ее управленческие расходы сократились на 12%, до 1,4 млрд руб.

Валовая прибыль составила чуть более 22 млрд руб. (+9,4%), прибыль до налогообложения - 15,9 млрд руб. (рост в 1,9 раза).

Чистая прибыль Hyundai в РФ в 2022 году выросла в 1,8 раза, до 12,6 млрд руб.

Совокупный долг ООО "Хендэ Мотор СНГ" сократился с 27,5 млрд руб. до 5,7 млрд руб., в том числе краткосрочные обязательства с 27 млрд руб. до 5,4 млрд руб.

Согласно отчетности компании, представительство Hyundai более чем втрое снизило в денежном выражении закупки у связанных сторон – с 137,6 млрд руб. до 44 млрд руб. В том числе, у петербургского автозавода (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") было закуплено автомобилей на сумму в четыре с лишним раза меньшую, чем в 2021 году – на 28,4 млрд руб. против 116,5 млрд руб.

"В течение 2022 года общество испытывало дефицит запасов, который был связан с перебоями в поставках импортных автомобилей и запасных частей, обусловленными нарушениями логистических цепочек, перебоями в поставках компонентов и комплектующих, необходимых для производства автомобилей на территории РФ, что повлекло падение объемов продаж более чем в три раза. В течение 2022 года было реализовано 48 555 автомобилей марок Hyundai и Genesis (в 2021 году – 164 692 автомобилей)", - пишет "дочка" Hyundai в своей отчетности.

Продажи ООО "Хендэ Мотор СНГ" в 2022 г. по моделям (по отчетности компании), шт.

Марка/модель 2022г 2021г Динамика Hyundai Creta 13904 65304 -78,7 % Hyundai Solaris 14899 60839 -75,5 % Hyundai Tucson 6661 9048 -26,4 % Hyundai Santa Fe 4631 10812 -57,2 % Hyundai Sonata 2618 6788 -61,4 % Hyundai Elantra 2262 3669 -38,4 % Hyundai Palisade 1183 2407 -50,9 % Hyundai Staria 803 1 +802 шт. Genesis GV80 634 2210 -73,1 % Genesis GV70 445 1006 -55,8 % Genesis G80 225 549 -59 % Genesis G90 130 132 -1,5 % Genesis G70 121 261 -53,6 % Genesis G90L 29 25 16 % Hyundai H-1 10 1640 -99,4 %

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге мощностью более 200 тыс. автомобилей в год начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производство приостановилось с марта 2022 года. Сборка машин Hyundai продолжалась на заводе "Автотора" в Калининграде, однако потом прекратилась. СМИ, ссылаясь на источники сообщали, что Hyundai рассматривает вариант продажи завода в России.