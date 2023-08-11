EBITDA Русала в I полугодии 2023 г упала на 54% г/г, до $290 млн, на уровне консенсуса

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA ОК "Русал" в первом полугодии 2023 г на фоне падения выручки и роста себестоимости снизилась на 54% к данным годичной давности, составив $290 млн, сообщила компания в пятницу. При этом за счет высвобождения оборотного капитала компании удалось вернуть чистый поток средств от операционной деятельности в положительную зону.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $294 млн.

Маржа по EBITDA упала до 4,9% с 25,3% годом ранее.

Выручка за 6 месяцев 2023 года снизилась на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила $5,945 млрд, что ниже консенсус-прогноза ($5,967 млрд).

Динамика выручки обусловлена в первую очередь падением цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) на 24,2% за первые 6 месяцев 2023 года - до $2,331 тыс. за тонну. Средневзвешенная цены реализации алюминия упала на 25,7% - до $2,501 тыс. за тонну.

Объём продаж алюминия "Русала" вырос на 9,8% - до 1 млн 935 тысяч тонн.

Общая себестоимость реализации за полугодие выросло на 9,6% - до $5,217 млрд, что вызвано увеличением объёма закупок глинозёма (начиная со второго квартала 2022 года существенно снизилась обеспеченность компании собственным глиноземом, напомнил "Русал"), а также ростом затрат на электроэнергию и транспорт (вследствие роста тарифов).

За счёт значительного высвобождения оборотного капитала в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый поток денежных средств от операционной деятельности в I полугодии составил $236 млн по сравнению с отрицательным показателем в первом полугодии 2022 года (минус $958 млн), сообщил "Русал". Высвобождение оборотного капитала произошло вследствие уменьшения запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.

Скорректированная чистая прибыль "Русала" снизилась на 54,3% - до $315 млн. Нормализованная чистая прибыль, учитывающая долю в прибыли "Норильского никеля", упала на 73,7%, составив $527 млн.

Капзатраты "Русала" за первое полугодие были на 10% ниже уровня годичной давности, составив $417 млн.

Чистый долг компании на конец полугодия - $6,289 млрд по сравнению с $6,261 млрд на конец прошлого года.

ОБЗОР РЫНКА АЛЮМИНИЯ

В первом полугодии 2023 года на мировом рынке алюминия сложился профицит в размере 0,7 млн тонн: 0,6 млн тонн в мире без учета Китая и 0,1 млн тонн в Китае (это означает, что китайский рынок был почти сбалансирован), говорится в сообщении "Русала". Существенный профицит на мировом рынке был зафиксирован в первом квартале 2023 года, а во втором квартале 2023 года он сменился на дефицит.

Мировой спрос на первичный алюминий в первом полугодии снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,5% до 33,7 млн тонн. Совокупный спрос без учета Китая снизился на 5,5% год к году до 13,7 млн тонн, в то время как спрос в Китае увеличился на 1,5% год к году до 20,0 млн тонн. Спрос в Китае начал расти после смягчения политики нулевой терпимости к COVID-19 в декабре 2022 года. При этом в остальном мире спрос снижается уже 12 месяцев подряд из-за высокой инфляции, роста цен на энергоносители и проблем в цепочках поставок, отметил "Русал".

Мировые поставки первичного алюминия выросли на 2,4%, до 34,4 млн тонн в первом полугодии 2023 года. Производство в мире без учёта Китая сократилось на 2,1% по сравнению с первой половиной 2022 года и составило 14,3 млн тонн. После того, как мощности Европы по производству первичного алюминия сократились на 1 млн тонн в 2021-2022 годах в связи с высокими ценами на газ, прочие страны мира (без учёта Китая) пока не смогли компенсировать это снижение несмотря на перезапуск остановленных мощностей и запуск новых заводов. Текущая ценовая конъюнктура не способствует перезапуску мощностей и продолжает негативно влиять на рентабельность заводов, говорится в пресс-релизе.

В течение первого полугодия 2023 года запасы алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) продемонстрировали тенденцию к росту, достигнув 542 тыс. тонн. По состоянию на конец мая 2023 года объём металла, находящегося за пределами складов LME (заявленные запасы без варрантирования на бирже), снизился с 386 тыс. тонн (январь 2023 года) до 207 тыс. тонн.

Также "Русал" отметил тенденцию к дальнейшему снижению региональных премий на алюминий, что вызвано слабым спросом. Премии стали расти с февраля 2023 года на фоне ожиданий восстановления спроса. Однако в июне 2023 года большие объёмы полуфабрикатов и готовой продукции, накопленные в цепочках поставок, снижение спроса и опасения наступления рецессии в США и ЕС, ослабление ограничений поставок и уменьшение расходов на логистику вызвали нисходящую коррекцию премий.