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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Курс евро поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Евро и доллар США укрепляются на Московской бирже в пятницу утром. Евро поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года, доллар торгуется выше 98 рублей.

Курс евро составил 107,835 руб./EUR1 в 10:45 по Москве, что на 28,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро поднимался до 98,005 руб. Доллар США к этому времени стоил 98,0325 руб./$1, подорожав на 57,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,45 копейки - до 102,44 руб.

"Рубль, в отсутствие повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, продолжает игнорировать улучшение ситуации в ценах на нефть, прошедшее в последние недели. В текущих обстоятельствах сложно ожидать перехода рубля к восстановлению без существенного изменения факторов, определяющих его движение. Однако уже на следующей неделе экспортеры могут увеличить предложение иностранной валюты на рынке в рамках подготовки к налоговым выплатам августа, что поспособствует стабилизации рубля, а при благоприятных условиях может привести к волне восстановления национальной валюты", - полагает главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич.

Московская биржа США
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