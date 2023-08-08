ЦБ назвал причиной ослабления рубля снижение торгового баланса

Экспортеры в июле незначительно сократили продажу валюты

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Экспортеры в июле сократили продажу валютной выручки на 1,6% - до $6,9 млрд с $7,0 млрд в июне, говорится в обзоре рисков финансовых рынков на сайте Банка России. ЦБ отмечает, что рубль в июле, как и месяцем ранее, находился под давлением снизившегося сальдо внешней торговли.

За июль курс национальной валюты снизился к доллару США на 2,3% (в июне - на 10,4%).

ЦБ с лагом публикует данные о доле продажи валютной выручки экспортерами. Так, в июне отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей) составило 84%, снизившись с 88% в мае (с учетом корректировок).

Население в июле на фоне ослабления рубля перешло к нетто-продажам иностранной валюты, реализовало ее за месяц на 44,4 млрд рублей; при этом основная их часть пришлась на первую половину месяца. Продажи осуществлялись как на биржевом рынке, так и через крупнейшие банки (на сумму 16,4 млрд рублей и 28 млрд рублей соответственно).

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Несмотря на снижение продаж иностранной валюты экспортерами, СЗКО в июле нарастили продажу валюты до 528 млрд рублей с 377 млрд рублей в июне.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объемы нетто-покупок данных кредитных организаций в июле выросли до 524 млрд рублей с 400 млрд рублей в июне. Также нетто-покупки иностранной валюты осуществляли нерезиденты из дружественных стран, суммарно за месяц они приобрели валюты на 89 млрд рулей (в июне - 111 млрд рублей), отмечает ЦБ.