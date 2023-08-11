В ЦБ РФ объяснили рост нефтегазовых доходов бюджета

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рост нефтегазовых доходов, в результате которого Минфин РФ с 7 августа перешел к покупкам валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), в основном связан с увеличением цен на нефть и лишь отчасти с ослаблением курса рубля, полагает зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Важным моментом является то, что рост нефтегазовых доходов бюджета, который произошел за последние месяцы, только отчасти связан с ослаблением курса. В значительной степени он связан с повышением цены на нефть. И в этой части, безусловно, дополнительные доходы имеют все основания быть зачисленными в ФНБ", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Заботкин подчеркнул, что переходные положения бюджетного правила устанавливают фиксированный уровень базовых рублевых доходов, и в настоящее время они продолжают действовать ровно в этой формулировке (8 трлн рублей на 2023 год, поступающие свыше нефтегазовые доходы должны зачисляться в ФНБ).

"Бюджетное правило продолжает действовать, Минфин направляет нефтегазовые доходы, которые сейчас он получает, на приобретение валюты у нас. Мы продаем Минфину валюту точно так же, как мы это делали в августе-декабре 2018 года, но мы временно не зеркалируем эти покупки на валютный рынок. Мы намерены исполнить эти отложенные покупки после возобновления регулярных операций по правилу, как мы это сделали в 2019 году", - сказал также он.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях правила, зампред ЦБ отметил, что конкретная параметризация бюджетного правила относится к ведению правительства и парламента. "Поэтому, наверное, мы на этот счет каких-то суждений высказывать не будем", - добавил он.