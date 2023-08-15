ФАС унифицирует раскрытие информации "Транснефтью"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы, который изменяет формы, сроки и периодичность раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

Как сообщает правовой портал, в таблице о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке и регистрации соответствующих заявок от грузоотправителей графа "резерв мощности пропускной способности системы транспортировки" будет заменена на "техническую возможность".

Таблица со сведениями об общей пропускной способности магистральных нефтепроводов по направлениям переименовывается в сведения о наличии (отсутствии) технической возможности доступа. Графа с проектной пропускной способностью заменяется на техническую возможность с учетом поданных квартальных заявок, позиция по объему транспортировки с учетом заявок исключается, свободная пропускная способность с учетом договоров становится свободной техвозможностью. Кроме того, планируемый резерв пропускной способности на конец года превращается в планируемый остаток техвозможности с учетом загрузки подводящих магистральных нефтепроводов. В таблице по нефтепродуктам производятся аналогичные трансформации.

Помимо этого, "пропуская способность" меняется на "максимально заявленный объем сдачи/приема через приемо-сдаточный пункт" в информации о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (присоединение) к магистральному трубопроводу.

В приложении о сроках и периодичности раскрытия информации сведения об общей пропускной способности магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода теперь станут сведениями о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к соответствующим услугам.

Приказ вступит в силу с марта 2024 года и будет действовать до 1 марта 2030 года.

"Принятый и зарегистрированный Минюстом России приказ ФАС России приводит документ в соответствие с постановлением правительства РФ от 18.10.2010 № 844 "О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам". Это обеспечит единый подход к перечню раскрываемой информации естественной монополии, - объяснили "Интерфаксу" в антимонопольном ведомстве. - Закон об обязательных требованиях (№ 247) предусматривает, что положения документов вступают в силу с 1 марта или с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования документа".

По правилам подключения НПЗ к нефтепроводам, утвержденным постановлением правительства от 21 декабря 2009 года, пропускная способность магистрального трубопровода - это фактическая способность магистрального трубопровода за определенный период времени транспортировать объём нефти и (или) нефтепродуктов (с учетом физических свойств нефти и (или) нефтепродуктов, а также установленного оборудования).

Ранее ФАС подготовила проект постановления правительства об особенностях раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Согласно документам, размещенным на официальном портале правовой информации, планируется временно изменить порядок и сроки раскрытия информации "Транснефтью" для ограничения бесконтрольного распространения данных, которые могут привести к увеличению санкционного давления на топливно-энергетическую сферу.