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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Денежная база в РФ выросла с 4 по 11 августа на 99,4 млрд рублей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 11 августа составил 18 604,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 4 августа денежная база в России равнялась 18 504,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,54%, или на 99,4 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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