"Газпром" в понедельник за час проводит сбор заявок на бонды с переменным

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" 21 августа с 10:00 до 11:00 проводит сбор заявок на три выпуска облигаций серий БО-002Р-04 - БО-002Р-06, говорится в сообщениях компании.

Пока эмитент не раскрывает длительность обращения бумаг.

Купон по выпускам будет переменным с привязкой к RUONIA.

Организатором выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 24 августа.

Сбор заявок на три аналогичных флоатера "Газпром" провел 16 августа также без премаркетинга. Срок обращения займов составит 5 лет, объем каждого из выпусков - 40 млрд рублей. Размер спреда к ставке RUONIA установлен на уровне 1,3% (или 130 б.п.). Организатором выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 августа.

АКРА присвоило эмиссиям кредитный рейтинг - AAA(RU). Поручителем по выпускам облигаций является ПАО "Газпром".

Аналитики "Ренессанс капитала" в своем обзоре отмечали, что целевой аудиторией выпусков, вероятно, являются коммерческие банки. По их ожиданиям, в связи с достаточно крупными погашениями "Газпромом" замещающих облигаций/евробондов в четвертом квартале 2023/первом квартале 2024 года, вероятно, следует ожидать до конца года ещё размещений крупных выпусков бондов различных типов.

"Мосбиржа" в конце июня зарегистрировала 8 выпусков облигаций ООО "Газпром капитал" серий БО-002Р-01 - БО-002Р-08 и включила их в третий уровень котировального списка.

Данные выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной биржей в начале июня. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 50 лет. По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предусмотрено обеспечение.

Ранее "Газпром" выходил на публичный долговой рынок с выпуском бондов с переменным купоном в апреле, тогда компания разместила 5-летний выпуск облигаций 7-й серии объемом 40 млрд рублей. Размер спреда к RUONIA был установлен на уровне 130 б.п., спрос на выпуск в 1,7 раза превысил предложение и достиг 71 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 13 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 240 млрд рублей, три выпуска бессрочных классических бондов на 240 млрд рублей и выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей.