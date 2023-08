Dow Jones и S&P 500 завершили торги в минусе, Nasdaq Composite вырос

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию во вторник в минусе, Nasdaq Composite вырос.

Котировки акций американских банков, рейтинги которых днем ранее понизило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, упали по итогам торгов.

Стоимость бумаг KeyCorp и Comerica Inc. опустилась на 4,1%, Valley National Bancorp - на 4,5%, UMB Financial Corp. - на 3,1%, Associated Banc-Corp - на 4,2%.

Рейтинги всех этих банков были понижены агентством на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока средств вкладчиков с депозитов.

Цена акций Republic First Bancorp Inc. рухнула на 56% после того как Nasdaq уведомила финкомпанию о делистинге ее бумаг с биржи. Такое решение связано с тем, что Republic First Bancorp не представила годовой финансовый отчет.

Внимание трейдеров направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле запланировано на пятницу.

Слова Пауэлла, "вероятно, станут следующей лакмусовой бумажкой для рынков", полагает аналитик Interactive Investor Ричард Хантер, слова которого приводит Market Watch.

"Особое внимание трейдеров будет направлено на комментарии Пауэлла относительно будущего. Борьба с высокой инфляцией, как можно видеть из недавних статданных, еще не закончена, и темпы роста потребительских цен по-прежнему выше 2%", - сказал Хантер.

Стоимость акций американского ритейлера Lowe's Cos. выросла на 3,8% по итогам торгов во вторник. Чистая прибыль, выручка и сопоставимые продажи компании во втором квартале сократились, однако темпы снижения последнего показателя оказались существенно слабее прогнозов рынка.

Бумаги сети универмагов Macy's Inc. подешевели на 14%. Компания зафиксировала чистый убыток во втором финансовом квартале при 8%-ном снижении выручки. Скорректированная прибыль и выручка, однако, оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков.

Цена акций Dick's Sporting Goods Inc. упала на 24,2%. Оператор сети магазинов товаров для спорта показал существенно более слабые, чем ожидалось, результаты в минувшем квартале.

Стоимость бумаг Zoom Video Communications опустилась на 2,1%, несмотря на сильную отчетность компании за прошедший квартал.

Акции Microsoft Corp. подорожали на 0,2%. Компания представила британскому регулятору новый вариант сделки по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard, рассчитывая получить его одобрение для закрытия сделки. Новый вариант предусматривает продажу прав на стриминг игр Activision французской компании Ubisoft Entertainment.

Стоимость бумаг Activision выросла на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 174,86 пункта (0,51%) и составил 34288,83 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 12,22 пункта (0,28%) - до 4387,55 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 8,28 пункта (0,06%) и составил 13505,87 пункта.