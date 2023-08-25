Lennox продаст европейский бизнес Hyfra Process Cooling ирландской Glen Dimplex

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американская Lennox International, производитель оборудования для систем климат-контроля, достигла договоренности о продаже европейской "дочки" Hyfra Process Cooling ирландской Glen Dimplex, производящей потребительские электроприборы, говорится в пресс-релизе.

Решение о продаже поставщика промышленных холодильных установок Hyfra Process Cooling было принято в связи с намерением Lennox сосредоточиться на бизнесе в Северной Америке.

"Продажа европейского подразделения позволит нам продолжить реализацию стратегии, ориентированной на североамериканский рынок, где мы имеем наилучшие возможности для достижения целевых показателей роста выручки и рентабельности", - заявил глава Lennox Алок Маскара.

Сделка должна быть завершена в четвертом квартале текущего года, финансовые условия не разглашаются.