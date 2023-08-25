Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,6%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил неделю смешанной динамикой индексов и blue chips, давление продавцов в конце пятидневки возросло из-за "ястребиных" сигналов от Федрезерва США. Индекс МосБиржи смог закрепиться выше 3150 пунктов за счет ослабления рубля, индекс РТС остался вблизи 1040 пунктов.

Лидерами роста выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" и ВТБ.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,6%, до 3157,33 пункта, индекс РТС вырос на 0,03% до 1043,84 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2%.

Доллар к 18:50 дорожал на 42 копейки, до 95,28 рубля.

За неделю индекс МосБиржи вырос на 1,6%, индекс РТС просел на 0,3% на фоне роста доллара на 1,53 рубля.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, что Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в случае необходимости. "Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - добавил он.

Федрезерв таргетирует инфляцию на уровне 2% и не собирается менять эту цель.

Подорожали в пятницу акции "ММК" (+2%), ВТБ (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,8%), "Северстали" (+1,7%), АФК "Система" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,3%, до 1679,8 рубля), "Магнита" (+1,3%), Сбербанка (+1% и +0,9% "префы"), "Московской биржи" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +1,2% "префы").

Акции "НОВАТЭКа" к вечеру в пятницу отошли от максимумов дня из-за локальной фиксации прибыли игроками по факту рекомендаций совета директоров выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 34,5 рубля на бумагу. Ожидания рынка по дивидендам составляли в среднем 31,2 рубля на акцию, согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса". Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 10 октября 2023 года.

Подешевели акции "Яндекса" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в конце недели торговался в умеренном "плюсе" при невысокой активности торгов, что можно связать с "фактором пятницы", актуальность которого высока в периоды сложной геополитики.

В понедельник публикаций важной макростатистики не ожидается. На следующей неделе финрезультаты по МСФО за II квартал представят "Совкомфлот", "Сегежа Групп". "СПБ Биржа" с начала будущей недели увеличит время торговли бумагами из Гонконга - теперь торги будут вестись не до 18:00 по Москве, а до полуночи. Если за выходные не произойдет какого-либо выраженного негатива, то отложенный спрос и потенциально более слабый из-за завершения налогового периода рубль способны вызвать импульс повышения российского рынка. Прогноз на 28 августа по индексу Мосбиржи - 3085-3200 пунктов, полагает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи провел день вблизи отметки 3150 пунктов. Акции "Совкомфлота" (+3,4%, до 114,95 рубля) обновили исторический максимум в преддверии публикации финансовой отчетности за I полугодие. Просели бумаги "М.Видео" после того, как компания сообщила о своих финансовых результатах за первые 6 месяцев 2023 года. Результаты оказались неплохими, однако ухудшило ситуацию то, что группа продолжает генерировать убыток по чистой прибыли и наращивает долг. На этом фоне пока стоит воздержаться от покупок бумаг "М.Видео". Лидерами роста стали расписки HeadHunter, которые прибавили за день более 9%, а за неделю рост составил 32% (рекордный подъем с июля 2022 года). Акции компании продолжают отыгрывать сильный отчет за I полугодие.

Если индекс МосБиржи не сможет закрепиться выше отметки 3170 пунктов в первой половине следующей недели, вероятно, коррекция на рынке продолжится. В этом случае индекс рискует откатиться до ближайшего уровня поддержки 3050 пунктов, полагает Головинов.

По оценке руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, ситуация на рынке акций за неделю не сильно изменилась. Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковике вблизи годового максимума 3225,78 пункта. Рост сдерживается частичным сокращением вложений инвесторов в акции и переходом в облигации, которые после повышения ключевой ставки стали более привлекательными. Кроме того, на рынке нефти на неделе преобладала негативная динамика.

В пятницу инвесторы ожидали от главы ФРС более сдержанного тона относительно дальнейшего повышения процентной ставки. Согласно фьючерсам на ее изменение, на текущий момент рынки предполагают, что ставка до конца года больше повышаться не будет, а уже в конце первого полугодия 2024 года начнет снижаться. После выступления Пауэлла оценка динамики ставки рынком глобально не изменилась. Тем не менее ответа на вопрос, предвидится ли снижение ставки в следующем году, рынки так и не получили, также не было намеков на завершение ужесточения монетарной политики, отмечает эксперт.

Инвесторы закономерно предполагают, что высокие ставки будут негативно сказываться на экономике США, поэтому на рынке преобладают скорее пессимистичные настроения, заключил Кравченко.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также констатирует, что тон выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме глав центральных банков в Джексон-Хоуле остался "ястребиным". Пауэлл четко дал понять, что Федрезерв будет придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция в США не выйдет на целевой уровень 2% годовых. Таким образом, перехода регулятора к снижению процентных ставок, видимо, придется ждать еще довольно долго, полагает аналитик.

Как известно, годовая инфляция в США в июле текущего года вновь ускорилась - до 3,2% с июньских 3%. Главными причинами этого глава ФРС считает рост экономики и особенно низкую безработицу в США. По его мнению, инфляцию и инфляционные ожидания раздувает рост зарплат, помноженный на рекордно высокую занятость. Все это действительно влияет на динамику инфляции, сигнализируя о том, что она носит немонетарный характер, поэтому попытки обуздать рост цен чисто монетарными методами не приносят ожидаемого результата. "Мы не исключаем, что на сентябрьском заседании Комитет по открытым рынкам ФРС оставит ключевую ставку на прежнем уровне, но, скорее всего, к концу года она вновь будет повышена", - считает Мильчакова.

На российском рынке в лидеры роста вошли расписки группы HeadHunter, чему, вероятно, способствовали распространяющиеся в соцсетях слухи о готовящейся смене юрисдикции. В аутсайдеры после публикации слабой отчетности за первое полугодие попали акции "М.Видео-Эльдорадо". Нефть подросла на новостях о взрывах на НПЗ в Нигерии. Прогноз для индекса МосБиржи на понедельник, 28 августа - диапазон 3100-3200 пунктов, полагает представитель Freedom Finance Global.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов на фоне снижения аппетита к риску перед выступлением Пауэлла (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%).

Китайские индексы снизились, несмотря на очередной призыв Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) к фининститутам помочь стабилизировать рынок акций. Сообщение об этом не смогло поддержать рынок, поскольку подобные встречи регулятора с представителями пенсионных фондов, крупных банков и страховщиков часто проходят в последнее время и редко имеют серьезные последствия, отмечают эксперты.

Выступление Пауэлла вечером вызвало локальную негативную реакцию рынков, однако довольно быстро индексы отыграли просадку. В Европе к 18:50 МСК индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,1-0,6%, в США индексы подросли на 0,02-0,4%.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу также сохраняют оптимистичный настрой, отыграв большую часть недельных потерь, понесенных на сигналах слабого спроса в Китае и ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,7%, до $83,96 за баррель (+0,2% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5%, до $79,48 за баррель (+0,2% в четверг).

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции "Камчатскэнерго" (+30,1% и +9,8% "префы"), ПАО "Ютэйр" (+16,1%), ПАО "Россети Сибирь" (+15,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (+11,1%), "Глобалтрак менеджмент" (+9,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+9,6%), расписки HeadHunter (+9,2%), бумаги ПАО "Косогорский металлургический завод" (+9,1%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+8,9%), "Якутскэнерго" (+6%).

ПАО "Россети Сибирь" в первом полугодии 2023 года получило 607 млн рублей чистой прибыли против чистого убытка в размере 891,4 млн рублей за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании по МСФО. Выручка составила 35,07 млрд рублей против 32,5 млрд рублей годом ранее.

Подешевели акции банка "Кузнецкий" (-5%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (-3,4% и -3,6% "префы"), "М.Видео-Эльдорадо" (-3,3%), ПАО "ИК Русс-инвест" (-2,9%), банка "Санкт-Петербург" (-2,4% и -2,4% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-2,1%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2023 года сократила выручку на 18,1% по сравнению с аналогичным показателем за 2022 год, до 179,2 млрд рублей. Общие продажи (GMV) за полугодие снизились на 16,5%, до 219 млрд рублей с НДС. Снижение обусловлено эффектом высокой базы в I квартале 2022 года, объясняет компания. Чистый убыток увеличился на 23,9%, до 4,64 млрд рублей, из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию, что было частично компенсировано ростом показателя EBITDA. Общий долг "М.Видео-Эльдорадо" вырос на 30,8% (до 92,6 млрд рублей), чистый долг - на 22,8% (до 83,4 млрд рублей). Рост чистого долга связан с запуском параллельного импорта, необходимостью авансирования импортных поставок в условиях низкого проникновения финансовых инструментов вследствие нестабильной геополитической ситуации.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,51 млрд рублей (из них 6,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,33 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,82 млрд рублей на акции "Магнита").