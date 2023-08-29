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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Рубль почти нейтрален к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и юань едва ощутимо меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль лег в боковик в ожидании новых сигналов с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,28 руб./$1 (-3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 19,17 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,9 коп. - до 13,08 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", после завершения налоговых выплат августа рубль утром во вторник не показал заметных изменений в ожидании новых драйверов. На фондовых площадках сохраняется спрос на рисковые активы, сырьевые рынки пока не способны задать направление, торгуясь в боковом диапазоне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,81 за баррель, что на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,05 за баррель, что на 0,06% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник демонстрируют в основном позитивный настрой: китайский CSI 300 поднялся на 1,45%, японский Nikkei 225 вырос на 0,27%, гонконгский Hang Seng увеличился на 2,18%, южнокорейский Kospi укрепился на 0,34%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,47%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,61%.

Увеличение аппетита к риску наблюдается после объявления властями Китая о новых экономических стимулах. В частности, гербовый сбор для сделок купли-продажи акций с понедельника уменьшен вдвое, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство финансов и Государственное налоговое управление страны.

Кроме того, после закрытия рынков 8 сентября в Китае начнут действовать пониженные маржинальные требования для покупателей ценных бумаг. Теперь минимальный депозит для торговли с кредитным плечом будет составлять не 100%, а 80% стоимости сделки.

Вместе с тем Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) примет меры для охлаждения рынка IPO в связи с "рыночной ситуацией последнего времени" и ограничит продажу акций крупными акционерами в случае недостаточных выплат дивидендов или падения котировок ниже уровня первичного размещения, пишет MarketWatch.

В ходе переговоров с находящейся в Пекине с визитом министром торговли США Джиной Раймондо глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао изложил озабоченности китайской стороны по ряду вопросов.

"Ван Вэньтао сосредоточился на выражении серьезной озабоченности по поводу тарифов США в отношении Китая, политики в области полупроводников, двусторонних инвестиционных ограничений, дискриминационных субсидий и санкций в отношении китайских компаний", - говорится в сообщении китайского министерства.

Ван Вэньтао заявил, что чрезмерные требования США в вопросах национальной безопасности "не способствуют нормальному экономическому и торговому обмену". По его словам, также не соответствует рыночным правилам и принципу честной конкуренции использование США односторонних протекционистских мер.

Ван Вэньтао и Раймондо объявили о создании нового канала связи между министерствами коммерции Китая и Соединенных Штатов, для чего была создана рабочая группа, которая будет проводить встречи на уроне заместителей министров два раза в год. Оба министра договорились встречаться не реже одного раза в год.

На рынке акций США в понедельник сохранилась позитивная динамика, сформировавшаяся в конце прошлой недели. Инвесторы продолжали оценивать выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Он заявил, что Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки.

Значительное влияние на настроения инвесторов на этой неделе могут оказать новости о состоянии экономики США. В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. В пятницу станут известны августовские показатели рынка труда - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест.

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