Турецкий Coskunoz запустил в Татарстане производство деталей шасси для "АвтоВАЗа"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ООО "Джошкуноз Алабуга" (Татарстан, входит в турецкий Coskunoz Holding) ввело в эксплуатацию в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" серийное производство деталей шасси для "АвтоВАЗа". Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП), финансировавшего проект.

Проектная мощность производства составляет 14 млн в год цельноштампованных и составных металлических деталей шасси – подвесок и мостов. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

Первую партию деталей подвески для Lada Vesta "Джошкуноз Алабуга" отправила "АвтоВАЗу" в июле 2023 года, запуск серийного производства деталей для Lada Granta запланирован на ближайшее время, говорится в сообщении.

"В дальнейшем предприятие намерено наладить выпуск других деталей шасси, которые будут применяться при сборке на конвейере автомобилей отечественных и иностранных брендов, локализованных в России", - отмечает ФРП.

"Джошкуноз Алабуга" работает с 2014 года, производит штампованные детали автомобилей. Основными клиентами предприятия до недавнего времени являлись Ford Sollers, "КАМАЗ" и Mercedes-Benz.

О намерении предоставить "Джошкуноз Алабуге" заем на создание прессового цеха для штамповки деталей шасси ФРП сообщал в декабре 2019 года. В пресс-релизе фонда тогда говорилось, что проект предполагает внедрение новых технологий штамповки мостов и подвесок, детали будут предназначены для новой унифицированной платформы автомобилей Lada и Renault.

ОЭЗ "Алабуга" создана в 2006 году и принадлежит Татарстану.