Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили активным ростом торги во вторник, увеличившись по итогам третьей сессии подряд, причем для S&P 500 подъем стал максимальным за три месяца.

Положительным фактором для рынка акций стало снижение доходности государственных облигаций США с недавних пиковых уровней, пишет MarketWatch.

Доходность 10-летних US Treasuries, на прошлой неделе обновившая максимум с 2007 года на отметке 4,339%, несколько отступила от пиковых значений и составляет около 4,163%.

"Рынок фьючерсов на фондовые индексы продолжает восстанавливается после кошмарной сессии в прошлый четверг, причем в лидерах роста выступают циклические сектора, включая техсектор (полупроводники) и промышленные компании (средства производства)", - написал глава отдела стратегии на рынке акций в Saxo Bank Питер Гэнри.

Между тем руководитель подразделения технической стратегии в Fundstrat Майк Ньютон предупредил, что возврат доходности гособлигаций к недавним максимумам может напугать инвесторов. Впрочем, такое развитие событий, скорее всего, окажется краткосрочным, добавил он.

Как стало известно во вторник, количество открытых вакансий в США в июле составило 8,827 млн по сравнению с 9,165 млн месяцем ранее. Это минимальный показатель за последние 28 месяцев - с марта 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 9,465 млн.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в августе упал до 106,1 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board. Месяцем ранее показатель находился на максимальном за два года уровне в 117 пунктов. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 116 пунктов, по данным Trading Economics.

Позднее на этой неделе будет обнародовано значение индекса PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, и отчет о состоянии американского рынка труда за август.

Также инвесторы оценивают квартальную отчетность известных ритейлеров.

Акции Big Lots подскочили на 27%. Ритейлер-дискаунтер товаров для дома в прошлом финансовом квартале увеличил чистый убыток почти в три раза, однако скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Американский ритейлер электроники Best Buy Co. во втором квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и доходы оказались лучше ожиданий рынка. Котировки акций Best Buy выросли на 3,9%.

Капитализация J.M. Smucker Co. поднялась на 2,1%. Производитель продуктов питания в минувшем финквартале увеличил чистую прибыль на 67% и улучшил годовой прогноз.

Бумаги AT&T Inc. и Verizon Communications подорожали на 3,9% и 3,4% соответственно после того, как аналитики Citi повысили рекомендацию для обеих телекоммуникационных компаний до "покупать" с "нейтрального" уровня.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,85% и составил 34852,94 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса, помимо Verizon, стала бумаги Apple Inc. и Nike Inc., подорожавшие на 2,2%.

Назначение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,45% - до 4497,67 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,74% и составил 13943,76 пункта.