Аналитики ЦБ сообщили, что экономика РФ превысила свой потенциальный уровень

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Экономика РФ превысила свой потенциальный уровень, рост экономики в дальнейшем будет идти более умеренными темпами, чем в период восстановления, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень. Это означает, что после периода восстановления рост экономики будет идти более умеренными темпами", - отмечается в докладе.

При этом в ЦБ отмечают, что в краткосрочном периоде - в августе экономическая активность несколько ускорилась после замедления в июне-июле.

"Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе", - говорится в обзоре.

"В 2022-2023 гг. геополитические шоки вызвали снижение уровня потенциального ВВП. В то же время возросший спрос в экономике со стороны бюджета в одних отраслях частично заменил выпавший экспортный спрос (например, в металлургии), а в других - привел к превышению производственных возможностей с учетом логистических ограничений (например, в машиностроении). Вместе с высоким кредитным импульсом данный фактор к настоящему времени привел к превышению ВВП своего нового потенциального уровня. Это дает ответ на вопрос, почему при общем восстановлении ВВП только до предкризисного уровня сложившийся в экономике спрос превысил предложение товаров и услуг и создал значительное инфляционное давление", - поясняют аналитики ЦБ усиление проинфляционных факторов.

"В такой ситуации важно, чтобы кредитный импульс был достаточным, но при этом неизбыточным для поддержания ценовой стабильности. Другими словами, рост кредита в экономике должен быть умеренным. Текущие высокие темпы роста в сферах корпоративного и розничного кредитования этому требованию не соответствуют", - предупреждают аналитики ЦБ о слишком высоких темпах кредитования для ценовой стабильности.

"Возможности для быстрого роста выпуска в большинстве отраслей, вероятно, исчерпаны. Оперативные опросные индикаторы указывают на возможное замедление расширения деловой активности в III квартале. Наряду с рекордной и, возможно, близкой к предельной загрузкой мощностей, ограничением для дальнейшего роста выпуска компании становится растущая нехватка персонала. Высокий спрос на труд в условиях рекордно низкой безработицы поддерживает высокие темпы роста зарплат. Это вносит важный вклад в рост внутреннего спроса, который происходит темпами, опережающими возможности расширения выпуска", - отмечают аналитики ЦБ сохраняющееся смещение баланса рисков в сторону проинфляционных.