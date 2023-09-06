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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Внешнеторговый дефицит США в июле вырос слабее прогноза - до $65 млрд

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 2% относительно предыдущего месяца - до $65 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составляло $63,7 млрд, а не $65,5 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали в июле рост до $68 млрд с объявленного прежде июньского уровня, то есть на 3,8%, по данным Trading Economics.

Экспорт в июле увеличился на 1,6% - до $251,7 млрд, что является максимальным объемом за четыре месяца. В том числе выросли поставки за рубеж легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, нефти, фармацевтических препаратов.

Импорт повысился на 1,7% и составил $316,7 млрд, в частности, из-за роста закупок телефонов, полупроводниковых компонентов и компьютеров.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце вырос на $2 млрд - до $90 млрд, в то время как профицит в сфере услуг поднялся на $0,7 млрд и достиг $25 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем увеличился на $1,2 млрд - до $24 млрд, в то время как профицит с Гонконгом уменьшился на $1 млрд - до $1,5 млрд.

В январе-июле общий размер внешнеторгового дефицита США упал на 21,4% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 1,6%, импорт снизился на 4,3%.

США
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