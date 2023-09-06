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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Рынок акций РФ просел ниже 3250 пунктов по индексу МосБиржи вслед за миром

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за мировыми фондовыми площадками, индекс МосБиржи опустился ниже 3250 пунктов, при этом откат сдерживался стабилизацией нефти Brent на уровне $90 за баррель и ослаблением рубля, несмотря на новости от ЦБ РФ. В лидерах снижения выступили бумаги финансовых и металлургических компаний, во "втором эшелоне" выстрелили бумаги ПАО "Куйбышевазот" (+39,8%), раллировали вторые торги подряд без новостей на рекордных оборотах акции ПАО "Русолово" (+13%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3245,47 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1038,58 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 98,45 рубля (+0,55 рубля), утром курс на новостях от ЦБ РФ падал до 97,4 руб./$1.

Банк России с 14 по 22 сентября равномерно продаст на рынке валюту общим объемом 150 млрд руб., ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб., сообщил в среду регулятор.

ЦБ РФ также временно ускорит проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ. Оставшийся объем валюты в рамках инвестирования ФНБ будет равномерно реализован с 25 сентября 2023 г. по 31 января 2024 г.

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