Рубль немного теряет относительно доллара, стабилен к юаню

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно растет, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль немного теряет на фоне снижения интереса инвесторов к риску, опасений замедления темпов экономического роста и негатива на мировых финансовых и сырьевых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 98,5 руб./$1 (+37,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 65,61 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,9 коп. - до 13,44 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на рубль давят внешние негативные факторы: общемировое снижение интереса к риску на фоне опасений ускорения инфляции, негатив на мировых рынках капитала, а также снижающиеся в рамках коррекции цены на нефть.

Участники глобального рынка полагают, что очередная волна ускорения инфляции приведет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики мировыми центробанками и замедлению темпов мирового экономического роста.

Фондовые индексы США завершили снижением торги в среду, инвесторы оценивали недавний рост цен на нефть и его возможные последствия для инфляции. Заметный рост цен на нефть на планах Саудовской Аравии и России продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года привел к снижению аппетита к риску на большинстве финансовых рынков, а доходность 10-летних гособлигаций США вплотную подобралась к достигнутым ранее многолетним максимумам.

"Пессимизм на рынке сохраняется, и позитивных факторов пока не видно. Цены на нефть остаются высокими, и вместе с ними растут и страхи по поводу инфляции", - написала Сюзанна Стритер из Hargreaves Lansdown.

Участники рынка также оценивают опубликованный региональный экономический обзор Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book и ожидают новых данных по рынку труда США в четверг.

Нефтяные котировки немного развернулись вниз после роста накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,37 за баррель, что на 0,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,28 за баррель, что на 0,3% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,19%, китайский CSI300 снижается на 0,86%, гонконгский Hang Seng - на 0,98%, южнокорейский Kospi - на 0,58%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,06%.