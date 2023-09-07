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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты
Фото: "Интерфакс"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении ЦБ.

Эти ограничения сохраняются из-за действующих против России санкций, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, отмечает ЦБ.

Для граждан, чей валютный вклад открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в размере не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юридические лица - нерезиденты до 9 марта 2024 года по-прежнему не смогут получить наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам ограничений нет.

Юрлица-резиденты могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет.

ЦБ РФ
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