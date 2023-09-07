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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Крупнейшие банки в августе продали валюту на 510 млрд рублей

Население продало валюту на 42 млрд рублей

Крупнейшие банки в августе продали валюту на 510 млрд рублей
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки, как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, в августе продали валюту на 510 млрд руб., что практически соответствует уровню июля (519 млрд руб.), говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

Экспортеры в целом за август нарастили чистые продажи валюты на 4,1% относительно июля - с $6,9 млрд до $7,2.

Нефинансовые компании - экспортеры также нарастили продажи валюты относительно прошлого месяца, реализовав ее на 101 млрд руб.

Население в августе продолжило осуществлять нетто-продажи иностранной валюты. В целом за месяц граждане продали валюты на сумму 42,1 млрд руб., при этом итоговые чистые продажи сформировались за счет реализации "токсичной" валюты в крупнейших банках - на 64,1 млрд руб. Одновременно с этим рубли конвертировались в валюты дружественных стран, в основном юань. В крупнейших банках по итогам месяца было приобретено таких валют на 16,7 млрд рублей, отмечает ЦБ.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к системно значимым кредитным организациям (СЗКО), приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объем нетто-покупок этих банков в августе выросли до 591 млрд руб. с 515 млрд руб. в июле.

Нетто-покупки иностранной валюты осуществляли и нерезиденты из дружественных стран. Они приобрели валюту суммарно за месяц на 54 млрд руб. против 90 млрд руб. в июле.

ЦБ РФ
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