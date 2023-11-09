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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Физлица в октябре нарастили покупку валюты втрое - до 121 млрд рублей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Население в октябре 2023 года нарастило объем нетто-покупок иностранной валюты втрое - до 120,9 млрд рублей по сравнению с 40,7 млрд рублей в сентябре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро, отмечает ЦБ.

Темпы роста покупок валюты населением ускорились во второй половине месяца, когда рубль начал укрепляться. "Эта динамика валютных операций свидетельствует о продолжающейся тенденции контрциклического поведения граждан", - подчеркивает регулятор.

Эта тенденция заметно проявилась и на рынке валютных фьючерсов: со второй половины октября физлица стали фиксировать прибыль и закрывать ранее открытые короткие позиции в долларах США и юанях. В результате к концу октября короткие позиции граждан на рынке валютных фьючерсов стали минимальными с августа 2023 года.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров по-прежнему оставались крупнейшими продавцами валюты валюты на рынке спот. Объем реализованной ими в октябре валюты на "Московской бирже" вырос более чем вдвое и достиг максимального за год месячного значения - 822,9 млрд рублей.

Объем продажи валюты на бирже со стороны нефинансовых компаний незначительно снизился, составив в октябре 159,3 млрд рублей (в сентябре - 172,7 млрд рублей).

Кредитные организации, не относящиеся к СЗКО, по-прежнему приобретали валюту преимущественно для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. В октябре объем покупки валюты этими банками вырос на 28,5% - до 655,1 млрд рублей.

ЦБ отмечает значительное увеличение покупок валюты нерезидентами из дружественных стран. В октябре они купили валюту за рубли на бирже на сумму 210,6 млрд рублей против 156 млрд рублей в сентябре (второй месяц подряд обновлен исторический максимум). Спрос на валюту предъявляют в основном клиенты иностранных банков, которые получают рублевую выручку от экспорта в Россию или поступлений в результате международных рублевых переводов.

Банк России подчеркивает, что существенных изменений в структуре торгуемых валют на валютном рынке за октябрь не наблюдалось. Доля юаня на биржевом валютном рынке несущественно выросла - с 43,3% в сентябре до 43,9% в октябре. Доля "токсичных" валют на биржевом валютном рынке снизилась на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 54,6%. Доля юаня на внебиржевом сегменте в октябре составила 27%, "токсичных" валют - 66,6%.

Во внешнеторговых операциях в сентябре доля юаня в экспорте увеличилась с 28% до 32%, в импорте стабильно оставалась на уровне 37%. В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях в долларовом эквиваленте выросла с $11,1 млрд до $11,6 млрд, импортные платежи уменьшились с $10,1 млрд до $9,4 млрд. Рублевый экспорт несколько сократился: с 40,5% в августе до 37,4% в сентябре. Доля импортных платежей в рублях выросла с 29,7% в августе до 31,3% в сентябре.

Банк России Мосбиржа СЗКО
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