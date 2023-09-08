Глава ФРБ Нью-Йорка доволен текущей ставкой

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс выразил удовлетворение проделанной работой по снижению инфляции в США и отметил, что Федрезерв продолжит следить за поступающими статданными и принимать решение об изменении или сохранении ключевой процентной ставки на их основе.

"Сейчас денежно-кредитная политика находится на очень хорошем уровне. Она оказывает желаемый эффект. В будущем мы продолжим следить за данными и задаваться вопросом о том, является ли ДКП достаточно ограничительной или нам стоит снова повысить ставку", - цитирует Уильямса MarketWatch.

Ставка ФРС находится на уровне 5,25-5,5%. Участники рынка и большинство экономистов практически уверены в том, что на следующем заседании, которое состоится 19-20 сентября, Центробанк не станет менять ставку. Некоторые полагают, что цикл ужесточения ДКП уже завершился, другие ждут еще одного подъема в ноябре или в декабре.

Между тем исследование, проведенное ФРБ Атланты, указывает на вероятность ускорения темпов роста ВВП США до 5% в третьем квартале, что идет вразрез с намерениями Федрезерва замедлить экономический рост для возврата инфляции к целевым 2%.

"Я думаю, что нам не стоит чрезмерно реагировать на краткосрочные изменения, - сказал Уильямс. - Но это определенно один из рисков".

Глава ФРБ Нью-Йорка, являющийся постоянным голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках, также отметил снижение рисков рецессии в США. По его мнению, уровень безработицы в стране повысится примерно до 4% с текущих 3,8%.