Нефтесервисная Eriell завершила продажу российского бизнеса

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Международная нефтесервисная группа Eriell завершила продажу своих российских активов - ООО "Эриэлл Менеджмент" и ООО "Энергия нефтегазового сервиса" (ЭНГС).

Новым собственником компаний, согласно ЕГРЮЛ, стало ООО "МеталлСеверСтрой", получившее в июле разрешение президента РФ Владимира Путина на осуществление сделки.

"МеталлСеверСтрой" контролируется бизнесменом Алексеем Лукеевым (99%). Он стоял у истоков российского бизнеса Eriell, будучи миноритарием и руководителем ЭНГС короткий срок в первые месяцы основания компании. Оставшаяся доля "МеталлСеверСтроя" в 1% принадлежит Владимиру Лукееву, занимавшего ранее пост заместителя гендиректора ЭНГС.

Eriell - международная нефтесервисная группа, предоставляющая услуги строительства и капитального ремонта скважин нефтегазовым компаниям России, Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке. Компания была основана в 2004 году. На российском рынке Eriell работала с 2008 года через свою структуру "Энергия Нефтегазсервис" (до марта 2023 года - "Эриелл Нефтегазсервис").