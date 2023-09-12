ВТБ отложил планы по продаже "Росгосстраха" на неопределенное время

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Группа ВТБ планирует самостоятельно развивать бизнес "Росгосстраха", планы продажи страхового бизнеса отложены, однако ВТБ в принципе не отказалась от них. Об этом сообщил глава группы Андрей Костин журналистам на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во вторник.

"Компания "Росгосстрах" в принципе оздоравливается, там были свои проблемы, но потенциал у нее есть. В этом году будет существенный, по моей оценке, прирост по выручке, поэтому мы будем сейчас пока развивать ее сами, а там посмотрим", - сказал Костин журналистам.

Он подтвердил, что ВТБ "в принципе не против" продать "Росгосстрах" (100% принадлежит банку "Открытие", который входит в группу ВТБ - ИФ), но "мы пока не ловим ту цену, которую мы заплатили Центральному банку, с убытком продавать не хотим. "В принципе, может, будем готовить и на продажу, опция (продажи - ИФ) открытая", - добавил Костин.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах в отношении 10-процентной доли в страховой компании "СОГАЗ" Костин заявил, что группа ВТБ не планирует продавать этот пакет. "Мы ничего с СОГАЗом не планируем, у нас есть там доля, мы так и работаем, сотрудничаем, они обслуживают наш банк. У нас было соглашение, оно скоро в некоторой степени, может даже истекает", - сказал Костин. В этом оглашении с СОГАЗом ВТБ "брались некоторые обязательства", в том числе содержащие ограничения по работе "с другими компаниями", пояснил глава ВТБ.

В группу "Росгосстраха" входит универсальный страховщик - ПАО "Росгосстрах" и дочерняя компания общества - "Росгосстрах Жизнь".

Согласно данным Банка России, сборы "Росгосстраха" за I полугодие 2023 года составили 42,6 млрд рублей, рост показателя составил 31,3% по сравнению с I полугодием 2022 года. Выплаты выросли на 32% - до 14,7 млрд рублей.

Сборы "Росгосстрах Жизни" за тот же период увеличились в 2,5 раза, до 27,3 млрд рублей, выплаты выросли в 2,8 раз и составили 6,4 млрд по итогам I полугодия текущего года.

Общие сборы АО "СОГАЗ" в I полугодии текущего года почти не изменились к уровню аналогичного периода прошлого года и составили 173,7 млрд рублей. Выплаты страховщика достигли 52,5 млрд рублей.

ЦБ в конце декабря прошлого года заключил договор по продаже 100% акций банка "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей. По условиям сделки ВТБ оплатил акции "Открытия" деньгами в объеме 233,1 млрд рублей и ОФЗ рыночной стоимостью 106,8 млрд рублей.

В периметр сделки вошли банк "Открытие" и его "дочки" по состоянию на 30 июня 2022 года, в том числе "Росгосстрах" и страховщик жизни, за исключением АО "Точка", АО "Балтийский лизинг" и ООО "Кама", которые выбыли из состава дочерних компаний до этой даты, заявил ранее ВТБ.