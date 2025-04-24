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Костин сообщил о двух претендентах на покупку "Росгосстраха" у ВТБ

Костин сообщил о двух претендентах на покупку "Росгосстраха" у ВТБ
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Приобретением "Росгосстраха" у ВТБ интересуются два покупателя, заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин

"Мы хотим продать, сейчас у нас есть, по крайней мере, два покупателя на "Росгосстрах". Отдельная сфера. Мы в свое время продали "ВТБ страхование" "СОГАЗу," а теперь вот хотим "Росгосстрах" продать, потому что страховой бизнес сам по себе очень непростой, требующий огромного внимания. И я думаю, что это правильно будет все-таки - отдать в руки профессиональных страховщиков", - сообщил Костин на встрече с клиентами ВТБ Private Banking.

"Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках сделки по покупке активов "Открытия" в декабре 2022 года. Менеджмент банка заявлял, что страховой бизнес не комплементарен ВТБ, однако группа не готова продавать актив по любой цене. Банку "Открытие" принадлежало более 99% в капитале "Росгосстраха", миноритарным акционерам - менее 1%.

В группу "Росгосстраха" входит универсальный страховщик - ПАО "Росгосстрах", а также дочерняя компания общества - "Росгосстрах Жизнь".

Андрей Костин ВТБ Росгосстрах
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