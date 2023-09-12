ОПЕК сообщила о снижении экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в июле на 7% к июню

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в июле в среднем составил 6,1 млн б/с, что почти на 0,4 млн б/с (на 7%) меньше по сравнению с уровнем июня, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

В то же время, показатель на 0,5 млн б/с выше относительно результата аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт через систему "Транснефти" в июле снизился к июню в среднем на 408 тыс. б/с, или примерно на 10%, почти до 3,5 млн б/с. По сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки были выше на 549 тыс. б/с, или на 15%.

Экспорт из региона Балтийского моря упал на 0,3 млн б/с (20%) до среднего уровня 1,2 млн б/с.

Так, поставки из порта Приморск снизились на 241 тыс. б/с (27%) и составили в среднем 0,6 млн б/с. Экспорт из порта Усть-Луга сократился на 61 тыс. б/с, или примерно на 9%, до среднего уровня 592 тыс. б/с. Отгрузки из черноморского порта Новороссийск снизились на 189 тыс. б/с, или на 27%, в среднем до 505 тыс. б/с.

Отгрузки по нефтепроводу "Дружба" в июле были слегка ниже относительно июня, составив 299 тыс. б/с против 300 тыс. б/с в июне. Данный показатель на 51 тыс. б/с (2%) ниже уровня аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО снизился на 51 тыс. б/с, или примерно на 9%, до среднего уровня 620 тыс. б/с. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино снизились на 32 тыс. б/с, или на 4% к июню, до среднего уровня 864 тыс. б/с. Это на 12% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

На других маршрутах российский дальневосточный экспорт - из сахалинских портов Де-Кастри и Анива - в июле вырос на 10% к предыдущему месяцу и составил в среднем 257 тыс. б/с. Это на 158 тыс. б/с больше, чем в том же месяце прошлого года, когда поставки из Де-Кастри были на крайне низком уровне (ввиду остановки добычи на "Сахалине-1" бывшим оператором проекта ExxonMobil).

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море снизился примерно на 27% по сравнению с июнем и составил в среднем 90 тыс. б/с в июле. Поставок с калининградского терминала нет уже восьмой месяц подряд.

Экспорт нефти из Центральной Азии в июле в среднем составил 243 тыс. б/с, что на 31 тыс. б/с, или примерно на 15% больше, чем месяцем ранее, но меньше на 22 тыс. б/с (2%), чем в прошлом году, подсчитали в ОПЕК. Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК снизился на 2%, или на 22 тыс. б/с, до среднего уровня 1,4 млн б/с. Это на 96 тыс. б/с, или 7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

По трубопроводу к терминалу Супса нефть по-прежнему не транспортируется. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) снизился на 6%, или 40 тыс. б/с, до среднего уровня 612 тыс. б/с.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июле вырос к июню менее чем на 0,2 млн б/с (9%), до среднего уровня 2,4 млн б/с. Рост обусловлен в основном увеличением экспорта нафты, а также газойля и авиакеросина. Относительно июля прошлого года общий экспорт нефтепродуктов снизился на 7%, или на 193 тыс. б/с.