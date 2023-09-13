"Интеррос" вложит 2 млрд рублей в строительство делового центра для САР на острове Русский

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Интеррос" Владимира Потанина инвестирует 2 млрд рублей в строительство делового центра для резидентов специального административного района (САР) на острове Русский, сообщила компания.

Общая площадь центра составит около 15 тысяч кв. метров.

Проект строительства нового делового центра класса "А" предусматривает создание современных офисов для компаний-резидентов САР, фудкортов и сферы обслуживания, а также помещений для организации информационно-выставочных мероприятий. На примыкающей к деловому центру территории предполагается обустроить озелененную зону отдыха, а первый этаж отдать под многофункциональное пространство для горожан.

"Для нас очень важно, что у "Интерроса" как крупного российского инвестора-резидента САР и у Корпорации развития Дальнего Востока общее видение этих перспектив региона. Для создания нового делового центра мы намерены использовать не только богатый опыт, накопленный "Интерросом" в разработке проектов развития территорий по всей стране - от Сочи до Камчатки, но и лучшие мировые достижения в этой области. В частности, мы хотим, чтобы созданный нами центр был не просто функциональным и современным, но и органично вписывался в архитектуру острова, был полезен как бизнесу, так и горожанам, стал визитной карточкой современного Дальнего Востока", - прокомментировал гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин.

Проектирование нового делового центра будет вестись с учетом самых современных архитектурно-планировочных решений, а также лучших мировых практик в области экологии, эргономики и энергосбережения.

Создание нового делового центра призвано дать импульс дальнейшему развитию инфраструктуры острова Русский и повышению его инвестиционной привлекательности, говорится в пресс-релизе.

"Сегодня, когда на территории увеличивается деловая активность, появление именно таких современных бизнес-центров отвечает запросам времени, поэтому так важно, что компания "Интеррос" приняла решение о создании современного многофункционального комплекса. Уверен, он повысит инвестиционную и деловую привлекательность самого известного острова в регионе и будет востребован у жителей и гостей столицы Дальнего Востока", - заявил директор департамента КРДВ по сопровождению САР Павел Шейка.

Для консолидации лучших идей, а также с целью обеспечить максимальное соответствие будущего проекта географическому положению, специфике и ландшафту острова Русский, "Интеррос" объявил о проведении закрытого архитектурного конкурса с участием ведущих архитектурных бюро России. Оператором конкурса выступает компания City Makers.