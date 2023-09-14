Число заявок на пособие по безработице в США выросло слабее прогноза

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. - до 220 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 217 тыс., а не 216 тыс., как сообщалось прежде.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост числа заявок до 225 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 224,5 тыс. с 229,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 2 сентября, увеличилось до 1,688 млн по сравнению с пересмотренными 1,684 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,695 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,679 млн.