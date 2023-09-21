Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на 20 тысяч

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20 тысяч - до 201 тысячи, сообщило Минтруда США.

Это минимальный уровень за последние восемь месяцев.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 221 тысячу, а не 220 тысяч, как сообщалось прежде.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост числа заявок до 225 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Аналогичного мнения придерживались респонденты The Wall Street Journal.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 217 тысяч с пересмотренных 224,75 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 9 сентября, сократилось до 1,662 млн по сравнению с пересмотренными 1,683 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,695 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,688 млн.