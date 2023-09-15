Российский рынок акций вернулся к росту после повышения ставки ЦБ до 13%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем 15 сентября вернулся к росту за счет закрытия игроками "коротких" позиций после известий о повышении ставки ЦБ на 1 процентный пункт, индекс МосБиржи превысил рубеж 3150 пунктов, при этом лидируют акции "Магнита" на новостях об итогах buyback, а также бумаги финансовых компаний.

К 13:35 индекс МосБиржи рос на 0,35%, до 3150,58 пункта, хотя утром он опускался ниже 3120 пунктов, индекс РТС рос на 1,1%, до 1029,48 пункта; динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2%.

Доллар подешевел на 85 копеек, до 96,49 рубля.

Совет директоров Банка России 15 сентября повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, отмечает ЦБ.

Аналитики накануне разошлись во мнении по поводу решения ЦБ. Часть экспертов считала, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Ряд экономистов ожидали повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 13-14%.

Подорожали расписки OZON (+2%), акции "Магнита" (+1,6%, до 5852 рублей), расписки TCS Group (+1,5%), бумаги "Московской биржи" (+1,2%), "Татнефти" (+1%), ВТБ (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), акции ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Вечером в четверг "Магнит" сообщил об итогах buyback для инвесторов-нерезидентов: компания выкупила 21 903 163,8 акции, или 21,5% бумаг на общую сумму 48,5 млрд рублей. Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива - 2215 рублей за акцию. Таким образом, компания полностью завершила расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами компании через Euroclear.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,7%), АФК "Система" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1%), "Газпрома" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, консенсуса по изменению ставки ЦБ не наблюдалось, однако реализовались высокие шансы повышения ставки на 1 п.п., поскольку рубль в последнее время слабеет, импорт перекладывает инфляцию в цены, а инфляционные ожидания продолжают расти.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, повышение ставки повлечет за собой увеличение стоимости заимствований и замедление роста экономики, поэтому в конце недели российские инвесторы предпочитали сокращать позиции в акциях.

Тем не менее, неплохо выглядят акции компаний, работающих во внутренних секторах, инвесторы рассчитывают на укрепление рубля после повышения ставки ЦБ. В нефтяном секторе лучше остальных выглядят акции "Татнефти" на фоне рекомендаций совета директоров выплатить в виде дивидендов за первое полугодие 27,54 рубля на бумагу каждого типа (акционеры должны утвердить эту рекомендацию на следующей неделе). На котировки акций "АЛРОСА" оказывают давление новости о том, что страны G7 в ближайшие две-три недели примут решение о косвенном запрете на российские алмазы.

Нефть подросла на статданных из Китая о росте промпроизводства в августе, что позволяет рассчитывать на усиление спроса на углеводородное сырье. До конца торгов цены на Brent будут колебаться в пределах $92,5-98,5 за баррель. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 15 сентября - диапазон 3050-3185 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1000-1030 пунктов, считает Чернов.

Аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова полагает, что на дневном графике индекс МосБиржи предпринимает попытку консолидации после ранее состоявшегося витка просадки, в краткосрочной перспективе не исключается боковое движение индикатора.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с учетом сохранения слабости рубля в последний месяц одним из вариантов решения ЦБ было повышение ставки как раз на один процентный пункт, до 13% годовых.

Краткосрочно цели нисходящей коррекции по индексам МосБиржи и РТС на этой неделе были достигнуты, что может позволить индикаторам вернуться к повышению, особенно на фоне произошедшего сдержанного увеличения процентной ставки ЦБ. Продажи в России в последние сессии носили в основном технический характер, что при прочих равных может привести к возвращению покупателей на рынок. Важная поддержка для индекса МосБиржи расположена у 3050 пунктов: закрепление ниже укажет на риски смены в том числе среднесрочного направления движения, считает Кожухова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,8-1% благодаря хорошим статданным по розничным продажам и ценам производителей Core PPI за август; рост Dow Jones (+1%) стал максимальным с 7 августа, сообщает MarketWatch.

Исходя из опубликованных данных, инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система по итогам сентябрьского заседания сохранит размер базовой процентной ставки.

Котировки фьючерсов на размер ставки указывают на 97%-ную вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменения в сентябре. При этом шансы на ее повышение в ноябре на 25 базисных пунктов оцениваются в 32,4%, по данным CME Fed Watch Tool.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,3%).

Поддержку Азии оказали статданные из Китая, показывающие, что принятые Пекином меры поддержки экономики приносят свои плоды. Однако для китайского рынка акций сильные статданные означают снижение вероятности новых масштабных стимулов.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе ускорились, безработица снизилась.

Объем промпроизводства в КНР в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост стал максимальными с апреля.

Розничные продажи в КНР в августе повысились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам восьмого месяца подряд, в августе оно было максимальным с мая.

Безработица в Китае в прошлом месяце снизилась до 5,2% с июльских 5,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему в четверг 591 млрд юаней ($81,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Однако по 14-дневным операциям обратного РЕПО китайский ЦБ понизил ставку на 20 базисных пунктов, до 1,95%.

На нефтяном рынке цены днем в пятницу замедлили рост, подогретый утром статистикой из Китая. К 13:35 ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3%, до $93,96 за баррель (+2% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4%, до $90,48 за баррель (+1,9% в четверг).

С начала этой недели Brent и WTI прибавили порядка 4% на фоне опасений сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее в среду ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали акции "Объединенной вагонной компании" (+16,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+12,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+10,7%), ПАО "Генетико" (+9,9%), "Мостотреста" (+8,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+8,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+8%), ПАО "ГАЗ" (+6,8%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+6,7%).

Подешевели акции "Камчатскэнерго" (-3,3% и -2,6% "префы"), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-3%), бумаги банка "Кузнецкий" (-2,8%), ПАО "Ютэйр" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 составил 24,25 млрд рублей (из них 4,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,48 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,05 млрд рублей на "префы" "Транснефти").