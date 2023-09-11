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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Минэнерго не видит необходимости в жестком регулировании графика ремонтов НПЗ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго не считает необходимым жестко регулировать график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, их владельцы вправе сами решать, когда выводить предприятия на профилактику, сказал глава ведомства Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ.

Он отметил, что в период ремонтной кампании (как правило, в России это весна и осень) одномоментно на профилактику уходят порядка 5-6 НПЗ. "Ремонты нужно делать обязательно, без этого возможны сбои на производстве. Лучше плановые ремонты, чем внеплановые остановки", - сказал министр.

При этом Шульгинов не считает необходимым открыто публиковать график уходящих на ремонт НПЗ, а также проводить здесь политику жесткого регулирования. "У каждой компании, у каждого завода свои графики ремонта, учитывающие сроки поставки запчастей и оборудования для своевременного ремонта. Также компании несут полную ответственность за прохождение ремонтов. Сторонним участникам нет необходимости углубляться в операционную деятельность компании. Но с производственной, технологической точки зрения, с позиции подготовки персонала и материала - именно компании виднее, когда какой НПЗ останавливать на профилактику", - считает Шульгинов.

"Не надо фантазировать, что как только кто-то будет знать график ремонтов НПЗ, ситуация (на топливном рынке - ИФ) изменится", - добавил он.

Летом сообщалось, что по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака профильным ведомствам поручено скоординироваться по поводу равномерного графика ремонтов НПЗ, чтобы обеспечить в ремонтный период стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

Позже Федеральная антимонопольная служба сообщала, что проработает вопрос увязки экономических и технологических условий формирования графиков ремонтов НПЗ для обеспечения надлежащего объёма нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе на бирже. Это позволит заранее планировать деятельность участников рынка, особенно в период повышенного спроса, подчеркивала ФАС.

Ремонтные кампании на НПЗ всегда вызывают напряжение на топливном рынке, связанное с опасением роста биржевых цен. В настоящее время биржевые котировки бензина и дизеля находятся на рекордных максимумах, в числе причин их роста называют урезанный с сентября топливный демпфер, выгодную экспортную альтернативу, а также плотный график осенних ремонтов НПЗ.

Николай Шульгинов Минэнерго РФ
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