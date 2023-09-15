Индексы МосБиржи и РТС завершили пятницу и неделю ростом на повышении ставки ЦБ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу вырос за счет закрытия игроками коротких позиций после повышения ставки ЦБ, отскок сдерживался смешанными сигналами с внешних площадок; индекс МосБиржи превысил 3150 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний и подросшими на новостях об итогах buyback акциями "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до3152,53 пункта (утром индекс опускался ниже 3120 пунктов), индекс РТС вырос на 1,1% до 1029,15 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 дешевел на 83 копейки, до 96,51 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-1,7%, доллар подешевел на 4 копейки.

Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых.

ЦБ сообщил, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. По обновленному прогнозу регулятора, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, отмечает ЦБ.

Аналитики накануне разошлись во мнениях по поводу решения ЦБ. Часть экспертов считала, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Ряд экономистов ожидали повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 13-14%.

Подорожали в пятницу расписки OZON (+3,9%), акции "Московской биржи" (+3,3%), "Яндекса" (+2,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,8%), расписки TCS Group (+1,4%), бумаги "Татнефти" (+1%), ВТБ (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Русал" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

"Магнит" 14 сентября вечером сообщил об итогах buyback для инвесторов-нерезидентов: компания выкупила 21 млн 903 тыс. 163,8 акции (или 21,5% бумаг) на общую сумму 48,5 млрд рублей, полностью завершив расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами компании через Euroclear. Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива - 2215 рублей за акцию.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,7%), АФК "Система" (-1%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Газпрома" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,4%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи резко изменил свое нисходящее движение после решения Банка России по ставке, завершив день ростом. Риторику регулятора в пресс-релизе можно назвать нейтральной, считает аналитик, что и вызвало волну покупок на российском рынке акций - практически все бумаги смогли подрасти по итогам дня. Ожидаемо сильно показали себя акции ИТ-компаний, которые наиболее чувствительны к изменению настроений на рынке. Умеренно подросли расписки VK (+2,1%) из-за того, что после 18 сентября Мосбиржа временно приостановит торги этими инструментами из-за редомициляции головной компании. Заметно прибавили акции транспортного сектора, где лидерами стали бумаги "Совкомфлота" (+2,5%) и "Новороссийского морского торгового порта" (+3,3%). Отскочили вверх акций "Объединенной вагонной компании" (+23,5%), которые в последние несколько дней упали в цене почти в 3 раза из-за допэмиссии.

"Не исключаем, что рост российского рынка продолжится в понедельник, однако в течение недели индекс МосБиржи рискует растерять все приобретения из-за явного дефицита идей и в итоге может опуститься ниже отметки 3100 пунктов. Из отдельных бумаг предпочтение отдаем акциям Мосбиржи, "Совкомфлота", "ЛУКОЙЛа" и "Транснефти"", - считает Головинов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов, утром рынок акций снижался в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке, поскольку прогнозы включали широкий разброс мнений: от снижения на 0,5-2 п.п. до повышения на 2-3 п.п. Самые негативные ожидания не реализовались - ЦБ умеренно поднял ставку, что позволило части инвесторов вернуться к покупкам акций, причем рост рынка происходил на фоне одновременного укрепления рубля.

В лидерах роста оказались бумаги, проседавшие больше других в начале недели: IT-сегмент, электроэнергетики, отдельные металлурги. Также хорошо себя чувствовал почти весь финансовый сектор, прежде всего акции самой Мосбиржи, а также банки, так как их бизнес на фоне роста ставки ЦБ получает преимущество перед другими отраслями. Во втором и третьем эшелонах сохранилась высокая волатильность, так как инвесторы закрывали часть позиций в сильно выросших за предыдущие недели бумагах, говорит аналитик.

"В понедельник можем открыться очередным снижением по индексу МосБиржи. Основной индикатор рынка уже две недели подряд пребывает в широком боковике. После похода на 3150 пунктов можно ожидать очередной откат индекса МосБиржи в зону 3000-3100 пунктов. Если появятся позитивные драйверы, может быть короткий подъем выше 3200 пунктов. Но общего бокового тренда это не изменит", - считает Емельянов.

По оценке портфельного управляющего компании "РСХБ Управление активами" Михаила Армякова, на следующей неделе рынок будет привыкать жить с новым уровнем ключевой ставки. Центральный банк дал понять, что готов идти на ее дальнейшее повышение. К такому повороту не был готов рынок облигаций, поэтому доходности бумаг будут подстраиваться под новую реальность.

"Для рынка акций следующая неделя - это период экспирации квартальных фьючерсов и опционов. Традиционно в это время растет волатильность инструментов, которые являются базовыми активами для деривативов, ожидаем подобного поведения рынка и в этот раз", - считает он.

На иностранных рынках внимание инвесторов будет приковано к очередному заседанию ФРС США. Рынки будут ждать подтверждения, что цикл повышения ставки в американской экономике подошел к концу, полагает Армяков.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, решение ЦБ РФ, прежде всего, обусловлено инфляционными рисками; регулятор повысил свой прогноз по инфляции на конец года до 6-7%. На этом фоне также повышен прогноз по ставке до конца года и теперь он составляет 13-13,6%. То есть может состояться еще одно или два повышения на 50-100 базисных пунктов, считает аналитик. Завышенные инфляционные ожидания могут провоцировать дальнейшее кредитное расширение, которое будет усиливать инфляцию.

Косвенно рубль может получить поддержку от рынка облигаций, который при таких доходностях становится неплохой альтернативой акциям. Если же говорить о влиянии на курс, то многие считают необходимым ужесточение мер валютного контроля в части обязательной продажи выручки. Добровольное увеличение пока не оказывает какого-либо существенного эффекта, полагает аналитик.

Слабость бумаг "АЛРОСА" в пятницу связана с новостями о том, что G7 может принять косвенные ограничения на импорт алмазов из РФ. Как сообщил Reuters со ссылкой на представителя правительства Бельгии, о запрете будет объявлено в ближайшие 2-3 недели, а в действие он вступит в январе. Впрочем, считает Кочетков, это не означает, что подобная мера существенно повлияет на экспорт компании: "АЛРОСА" уже весьма продуктивно переориентировала свои продажи на дружественные рынки.

Акции Genetico (+12,4%) вошли в список лидеров роста "второго" и "третьего" эшелонов. Росздравнадзор принял решение о включении компании в перечень организаций, имеющих право проводить клинико-лабораторные исследования медицинских изделий для их регистрации на территории стран ЕАЭС. Акции "Газпрома" подросли на фоне известий, что компания осуществила первую доставку СПГ по "Северному морскому пути" - газовоз "Великий Новгород" разгрузился на приемном терминале "Таншань" в Китае, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок на следующей неделе в условиях высоких процентных ставок и более низкого уровня средней дивидендной доходности эмитентов рискует не найти новых драйверов для роста и развить нисходящую коррекцию.

Сигналом в пользу" медвежьего" сценария выступит закрепление индекса МосБиржи ниже поддержки 3100 пунктов со следующими целями движения к 3050 и 3000 пунктам. Говорить о сломе среднесрочного восходящего тренда можно будет ниже 2890 пунктов. Индексу РТС, в то же время, может помочь стабилизироваться в диапазоне 1000-1050 пунктов потенциальное укрепление рубля, полагает эксперт.

С 22 сентября в базу расчета индексов МосБиржи и РТС войдут акции "Группы Позитив", расписки Qiwi, бумаги "Юнипро" и "Селигдара", а покинут индекс расписки Fix Price. В лист ожидания на исключение из базы расчетов войдут акции "Магнита", напомнила аналитик.

Нефтяные фьючерсы сохраняют настрой на развитие повышения, но выглядят перекупленными в среднесрочном периоде, что указывает на риски коррекции Brent от района очередного важного сопротивления $95 за баррель ближе к $90-91,5 за баррель, считает Кожухова. При стабилизации выше указанной отметки, однако, котировки наверняка будут стремиться к $100 с промежуточным значимым сопротивлением у $98,5 за баррель. Основной причиной покупок остаются ожидания более ограниченного предложения нефти в IV квартале текущего года, о рисках чего предупредили в ОПЕК и МЭА. В то же время причиной фиксации прибыли могло бы послужить ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках и общая тенденция ухода от риска, считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,6%), но проседают США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,5-1,4% во главе с Nasdaq).

Поддержку Азии оказали статданные из Китая (темпы роста промышленного производства и розничных продаж в августе ускорились, безработица снизилась), показывающие, что принятые Пекином меры поддержки экономики приносят свои плоды. Однако для китайского рынка акций сильные статданные означают снижение вероятности новых масштабных стимулов.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре увеличился до 1,9 пункта по сравнению с минус 19 пунктов месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. При этом эксперты в среднем предполагали повышение всего до минус 10 пунктов, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

По данным Федрезерва США, объем промпроизводства в стране в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали увеличения на 0,1%.

Котировки нефти вечером в пятницу замедлил рост после обновления максимумов с ноября на статистике из Китая. К 18:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1%, до $93,8 за баррель (+2% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6%, до $90,68 за баррель (+1,9% в четверг).

С начала недели Brent и WTI прибавили около 3,7% на фоне опасений сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца 2023 года.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее в среду ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали акции "Объединенной вагонной компании" (+23,5%), ПАО "ТНС энерго" (+17,1%), "Белона" (+13,5%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+13,4%), ПАО "Таттелеком" (+12%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+12%).

Подешевели акции VEON (-1,6%), "Соллерса" (-0,9%), расписки Softline (-0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,28 млрд рублей (из них 8,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,4 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,59 млрд рублей на "префы" "Транснефти").