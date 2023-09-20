ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Участники рынка, чьи действия приводят к искусственным взлетам и падениям малоликвидных акций, должны помнить об ответственности, вплоть до уголовной, заявил Банк России.

В среду ЦБ и "Московская биржа" объявили о принятии мер, направленных на "модернизацию дизайна организованных торгов акциями компаний третьего эшелона". Они призваны сбить нарастающую волну дискретных аукционов по бумагам на Мосбирже, количество которых за один день недавно превысило отметку 50.

"В последнее время участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга, что приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке. В результате биржевая стоимость отдельных ценных бумаг может существенно меняться несколько раз за короткий промежуток времени. Во многом это вызвано дисбалансом спроса и предложения на фондовом рынке, а также эмоциональным поведением инвесторов. Они реагируют на сообщения в социальных сетях, которые мотивируют их совершать на бирже однонаправленные операции с определенной ценной бумагой", - говорится в сообщении ЦБ.

"Организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком. По решению Банка России при установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов. В определенных законодательством РФ случаях предусмотрена уголовная ответственность", - отметил регулятор.