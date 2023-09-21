Google в 2027 году может отказаться от покупки ИИ-чипов у Broadcom

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Руководители американской Google, входящей в Alphabet Inc., активно обсуждали возможность отказа в 2027 году от покупки тензорных процессоров у Broadcom, сообщает новостной сайт The Information со ссылкой на информированный источник.

В случае подобного отказа Google будет сама производить эти чипы, предназначенные для применения в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Такой шаг может помочь интернет-гиганту сэкономить миллиарды долларов в год, пишет The Information.

После тяжелых многомесячных переговоров о цене процессоров руководство Google ранее в этом году поставило цель свернуть сотрудничество с Broadcom.

Вместо нее одним из партнеров Google в области разработки ИИ-чипов может стать Marvell Technology.

Акции Alphabet дешевеют на 1% на предварительных торгах в четверг, Broadcom - на 6,4%. В свою очередь, бумаги Marvell Technology прибавляют в цене 4%.