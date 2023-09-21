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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Цены на нефть перешли к уверенному росту на ограничении РФ экспорта бензина

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к уверенному росту на торгах в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Решение, принятое с целью стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, вероятно, усугубит проблему нехватки дизельного топлива на глобальном рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:15 по московскому времени составляет $94,05 за баррель, что на $0,52 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,77 (0,86%), до $90,43 за баррель.

До появления данных о введенных Россией ограничениях, Brent торговалась около $92,9 за баррель, WTI - $89,1 за баррель.

нефть
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