S&P 500 и Nasdaq в четверг упали до минимумов с июня

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq упали в четверг до минимальных значений с июня, Dow Jones опустился до самой низкой отметки с середины июля.

Итоги заседания Федеральной резервной системы, которое завершилось днем ранее, заставляют инвесторов ожидать сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время, что может оказать давление на экономику США, пишет MarketWatch.

"ФРС считает, что сможет добиться "мягкой посадки" экономики, но если вы повысите ставки и будете удерживать их на высоком уровне в течение длительного периода, а цены на нефть пойдут против вас, как долго сможет продержаться потребитель?" - задается вопросом главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло. В числе негативных факторов он также отметил повышение доходности гособлигаций до максимальных отметок с 2006-2007 гг и укрепление курса доллара. "Всё это вносит свой вклад в усиление опасений", - добавил эксперт.

ФРС в среду оставила диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

Также участники рынка в четверг оценивали новую порцию статистики.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20 тыс. - до 201 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Сокращение стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали увеличение на 5 тыс., по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале сократилось на $2,4 млрд (на 1,1%) и составило $212,1 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в первом квартале дефицит составлял $214,5 млрд, а не $219,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста на 0,8% с объявленного ранее уровня января-марта - до $221 млрд, по данным Trading Economics.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в сентябре уменьшился до минус 13,5 пункта по сравнению с плюс 12 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали менее значительного падения индикатора - до минус 0,7 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца - до 4,04 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали рост на 0,7%. Сокращение было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд, в результате чего объем перепродаж домов опустился до минимума за 7 месяцев. Это обусловлено повышением ставок по ипотечным кредитам, а также ростом цен на жилье.

Цена акций Cisco Systems Inc. снизилась за день на 3,9% после того, как производитель сетевого оборудования объявил о планируемой покупке разработчика программного обеспечения Splunk примерно за $28 млрд. При этом котировки бумаг Splunk взлетели почти на 21%.

Бумаги Broadcom подешевели на 2,7%. По данным СМИ, руководители Google, входящей в Alphabet Inc., активно обсуждают возможность отказа в 2027 году от покупки тензорных процессоров у Broadcom. В результате Google будет сама производить эти чипы, предназначенные для применения в сфере искусственного интеллекта, что поможет интернет-гиганту ежегодно экономить миллиарды долларов. Цена акций Alphabet опустилась на 2,5%.

Оператор сетей ресторанов Darden Restaurants в первом финквартале, который завершился 27 августа, увеличил чистую прибыль на 1% и выручку на 11,7%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий. Компания также подтвердила годовой прогноз. Тем не менее, ее стоимость уменьшилась на 2,7%.

Котировки акций KB Home снизились на 4,3%, несмотря на хорошую квартальную отчетность и улучшение прогноза. Строительная компания рассчитывает по итогам фингода, который завершится в ноябре, зафиксировать выручку в объеме около $6,3 млрд по сравнению с прежней оценкой $5,8-6,2 млрд. Аналитики ожидают в среднем $6,17 млрд.

В то же время акции FedEx Corp. подскочили в цене на 4,5%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний увеличила чистую прибыль на 23,4% в первом финквартале (июнь-август) и повысила прогноз на фингод в целом.

Медиамагнат Руперт Мердок, которому сейчас 92 года, объявил об уходе с постов глав советов директоров Fox Corp. и News Corp. в середине ноября, когда состоятся общие собрания акционеров этих компаний. Бумаги Fox подорожали на 3,2%, News - на 1,3%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 370,46 пункта (на 1,08%) - до 34070,42 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса помимо Cisco стали акции Dow Inc. и Nike Inc., подешевевшие на 2,8% и 2,6% соответственно. По итогам торгов из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, выросла стоимость только бумаги UnitedHealth Group и Walt Disney Co. - на 1,8% и 0,2% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 72,2 пункта (на 1,64%) и составило 4330 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 245,14 пункта (на 1,82%) - до 13223,98 пункта.