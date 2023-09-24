Бюджетом запланирован рост расходов на льготную и семейную ипотеку в 2024-2025 гг.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Расходы на программу льготной ипотеки в 2024-2025 гг. вырастут на 251,6 млрд рублей в сравнении с объемами, заложенными на этот же период в действующем бюджете, на программу семейной ипотеки - на 216,6 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 г и плановый период 2025-2026 гг., с которой ознакомился "Интерфакс".

Проект бюджета рассматривался и был одобрен на заседании правительства 22 сентября, до конца месяца правительство внесет его в Госдуму.

Как следует из пояснительной записки, субсидии госкорпорации "ДОМ.РФ" на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке в 2024 году вырастут на 183,5 млрд рублей, в 2025 году - на 68,1 млрд рублей по сравнению с объемами, утвержденными действующим трехлетним бюджетом (на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.). Последний год действия нового бюджета Минфин сравнивает не с действующим бюджетом на трехлетку, так как он появляется в законе впервые, а с непубличным бюджетным прогнозом. Относительно параметров этого прогноза, в 2026 г. расходы на программу вырастут на 19 млрд руб.

Ипотеку по этой государственной программе можно взять до 1 июля 2024 года для покупки нового жилья у застройщиков. На вторичное жилье программа не распространяется. Ставка на весь срок кредитования - не более 8%. Первоначальный взнос для кредитов, выдаваемых с 20 сентября этого года, не менее 20% от цены договора, по которому приобретается жилье. "ДОМ.РФ" как оператор программы возмещает банкам недополученные доходы, возникающие в результате снижения ставки ниже рыночных условий.

Расходы на программу семейной ипотеки в 2024 году в связи с ее расширением вырастут на 150,9 млрд рублей, в 2025 году - на 65,7 млрд рублей, а в 2026 году, в сравнении с бюджетным прогнозом - на 21,4 млрд рублей.

Программа позволяет семьям с детьми оформить ипотечный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не более 6% для покупки жилого помещения на первичном рынке недвижимости, а также строительства жилого дома.

Бюджетные ассигнования на программу дальневосточной ипотеки в 2024 году вырастут на 17,8 млрд руб., в 2025 году - на 11,3 млрд руб., в 2026 году, относительно прогноза, на 11,6 млрд руб.