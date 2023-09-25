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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Мировая торговля в июле сократилась на максимальные за два года 3,2% г/г

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Объемы мировой торговли в июле 2023 года упали на максимальные за два года 3,2% в годовом выражении, показало исследование World Trade Monitor Бюро экономического анализа (CPB) Министерства экономики и климатической политики Нидерландов. Об этом пишет Financial Times.

Падение оборота ускорилось по сравнению с 2,4% в июне.

Ариана Кертис из Capital Economics сказала FT, что допускает достижение объемами торговли дна через несколько месяцев.

По сравнению с июнем объемы трансграничной торговли сократились на 0,6% в позапрошлом месяце, чему во многом способствовала динамика показателей Китая (импорт: -5,2%, экспорт: -2,9%).

Нидерланды Китай CPB
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