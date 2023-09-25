Суд повторно рассмотрит иск Jack Daniel's из-за решения Роспатента по виски Mах & Jасk's

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) в понедельник отменил решение СИПа первой инстанции, который 31 мая отказал производителю виски - компании Jack Daniel's Properties, Inc. (США) в признании недействительным решения Роспатента, который 12 августа 2022 года оставил охрану товарного знака виски "Mах & Jасk's" (№726040) за кипрской компанией Premier Beverages PB Limited.

Как следует из информации на сайте суда, президиум СИПа по итогам изучения жалобы американской компании отправил дело на новое рассмотрение.

"Решение суда первой инстанции отменить, направить на новое рассмотрение", - говорится на сайте.

Оспариваемый товарный знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, начальные буквы "М" и "J" - заглавные.

В решении ведомства говорится, что регистрация знака с приоритетом от 12 декабря 2018 года произведена в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 4 сентября 2019 года в отношении товаров 32-го (пиво) и 33-го (алкоголь, за исключением пива) классов МКТУ на имя Premier Beverages PB Limited.

Американская компания в возражении, поданном в Роспатент, выразила мнение, "что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса ввиду его сходства до степени смешения" с рядом других словесных и комбинированных знаков.

Однако Роспатент, рассмотрев документы, пришел к выводу, что "сравниваемые знаки признаются несходными по фонетическому, графическому, визуальному критериям сходства".

В оспариваемом решении ведомства со ссылкой на Jack Daniel's Properties, Inc. говорится, что "производство и продвижение виски, маркированного противопоставленными знаками, осуществляется группой аффилированных компаний, включающих, в том числе, Brown-Forman (SPB: BF.B) Corp. Заявитель входит в эту группу, "осуществляет управление ее интеллектуальной собственностью, то есть имеет законный интерес в признании недействительным правовой охраны оспариваемому знаку".

В возражении американской компании также говорилось, что принадлежащий ей бренд "Jack Daniel's" был основан более 150 лет назад в Теннесси (США) Джеком Дэниэлом.

Brown-Forman Corp., производитель виски Jack Daniel's, в марте 2022 года принял решение о приостановке коммерческой деятельности в России.

Портфель брендов Brown-Forman включает виски Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, водку Finlandia, текилу Pepe Lopez, el Jimador и др. Продукция компании представлена более чем в 170 странах.

Ранее компания объявила о планах запустить собственную дистрибуцию в РФ в 2023 году. На российский рынок пришелся 1% выручки Brown-Forman Corp. в 2021 году.