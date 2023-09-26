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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Гонконгский экспорт упал в августе 16-й месяц подряд

Это рекордно длинный период спада

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Объем гонконгского экспорта в августе уменьшился на 3,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, до 358,3 млрд гонконгских долларов ($45,8 млрд), говорится в отчете статистического управления Гонконга.

Снижение экспорта отмечено по итогам 16-го месяца подряд - это рекордный по длительности период непрерывного падения.

Темпы сокращения экспорта, однако, замедлились в августе по сравнению с июльскими 9,1% и были самыми слабыми с марта, отмечает Trading Economics.

Поставки в Азию снизились на 3,7%, в материковый Китай - на 1,5%.

"Слабый внешний спрос на товары продолжит сказываться на динамике экспорта из Гонконга в ближайшей перспективе", - отмечают в статистическом управлении.

Объем гонконгского импорта в прошлом месяце уменьшился на 0,3% (до 383,9 млрд гонконгских долларов) после падения на 7,9% в июле.

Дефицит внешнеторгового баланса Гонконга в августе составил 25,6 млрд гонконгских долларов по сравнению с 13,3 млрд гонконгских долларов годом ранее и 30 млрд гонконгских долларов в июле. Отрицательное сальдо баланса внешней торговли Гонконга в январе-августе составило 286,5 млрд гонконгских долларов.

Гонконг Китай
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