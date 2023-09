Экономисты ждут роста S&P 500 на 19% в ближайший год

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидают, что американский фондовый индекс S&P 500 вырастет на 19% в ближайшие 12 месяцев, пишет MarketWarch со ссылкой на исследование FactSet.

За отправную точку взят уровень на закрытие торгов 21 сентября, когда индекс составил 4330 пунктов. С тех пор индикатор опустился до 4273,5 пункта. Подъем на 19% будет означать, что индекс впервые в истории превысит отметку в 5 тыс. пунктов.

Наибольший рост среди секторов индекса ожидается в ИТ (на 22,8%) и в потребительском секторе (22,7%), наименьший - в акциях энергетических компаний (всего на 10,7%).

Столь оптимистичные ожидания для фондового рынка основаны на прогнозах прибыли американских компаний. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозируют, что в 2024 году прибыль входящих в расчет S&P 500 компаний увеличится на 12,2%.

Аналитик FactSet Джон Баттерс выделил 10 акций, в отношении которых эксперты настроены наиболее оптимистично.

Десятку возглавили бумаги SolarEdge Technologies (ожидаемый рост - почти на 113%). Акции Insulet Corp., как ожидается, вырастут на 75%. Подъем котировок DexCom Inc., FMC Corp., United Airlines Holdings, Moderna Inc., ResMed Inc., Etsy Inc., Alaska Air Group и MGM Resorts International ожидается в диапазоне 60-70%.