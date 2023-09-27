Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,5% на фоне ралли нефти

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду продолжил коррекцию вверх на фоне раллирующей нефти (Brent превысила $96 за баррель) и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок.

Индекс МосБиржи поднялся в район 3070 пунктов во главе с бумагами "ФСК-Россети" (+6,9%) на сильном отчете компании за полугодие; индекс РТС не смог удержать рубеж 1000 пунктов из-за вечернего ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5%, до 3067,61 пункта (днем индекс поднимался выше 3080 пунктов), индекс РТС вырос на 0,1%, до 999,22 пункта (днем индекс поднимался выше 1006 пунктов); цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 дорожал на 33 копейки, до 96,71 рубля.

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