ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4,4%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4,4% с ожидавшихся в апреле 4,8%. Оценка экономического роста на 2023 год сохранена на уровне 5,1%, сообщается в отчете ВБ.

Прогнозируется, что в 2023 году рост в развивающихся странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона составит 5%, в 2024 году - 4,5%. Ранее предполагалось повышение на 5,1% и 4,8% соответственно.

Без учета КНР экономический рост в регионе ожидается в районе 4,6% в этом году и 4,7% в 2024 году. Прежний прогноз составлял 4,9% на оба года.

Негативное влияние на экономическую ситуацию в Китае будут оказывать сохраняющиеся внутренние проблемы, включая слабость сектора недвижимости, рост долга и старение населения.

"Регион Восточной Азии и Тихоокеанского региона остается одним из самых быстрорастущих и наиболее динамичных регионов в мире, даже при ослаблении темпов роста", - сказала вице-президент Всемирного банка по данному региону Мануэла Ферро. По ее словам, для сохранения высоких темпов экономического роста "в среднесрочной перспективе потребуются реформы для поддержания конкурентоспособности промышленности, диверсификации торговых партнеров и раскрытия потенциала сектора услуг".

ВБ повысил прогноз роста экономики Индонезии в 2023 году до 5% с ранее ожидавшихся 4,9%. Оценка на следующий год осталась на уровне 4,9%.