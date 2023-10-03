Macy's будет открывать небольшие магазины на фоне спада посещаемости ТЦ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Macy's Inc. планирует открыть до 30 небольших магазинов в течение двух лет на фоне падения посещаемости крупных торговых центров, где расположена большая часть точек сети, сообщает CNBC.

Первые малоформатные торговые точки, площадь которых составляет примерно одну пятую от размеров обычного магазина Macy's, стали появляться почти четыре года назад в местах с высокой проходимостью и с тех пор показывают наилучшие финансовые результаты среди всех точек ритейлера.

Наращивая число таких магазинов, компания рассчитывает решить проблему падения совокупных сопоставимых продаж, вызванного плохими показателями полноформатных заведений на фоне снижения популярности торговых центров и стремления основных покупателей Macy's к сокращению расходов.

Уже существующие небольшие магазины не составляют конкуренции другим, более крупным точкам сети даже в случае соседства с ними: ритейлер не фиксирует в последних снижения продаж, связанного с открытием новых заведений, заявили в компании.

С начала 2023 года капитализация Macy's упала на 44%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 11,7%.